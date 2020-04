Bordeaux : un nouvel investisseur se positionne pour racheter le club

Après presque 20 ans sous l'égide de la chaîne de télévision M6 (1999-2018), les Girondins de Bordeaux sont détenus aujourd'hui par un fonds d’investissement américain King Street. Mais l'avenir du club au scapulaire est plutôt flou depuis plusieurs mois et une vente du club n'est pas à exclure dans les prochains mois. Et des investisseurs potentiels sont intéressés par une reprise des Marine-et-Blanc. C'est le cas de Bruno Fiévet, un homme d'affaires français, qui aimerait redonner ses lettres de noblesse à une équipe morose sportivement ces dernières années. Comme il le confie à RMC Sport, l'entrepreneur est intéressé pour reprendre les Girondins mais la crise actuelle a bloqué les discussions entre les différentes parties.

«On avait envoyé une lettre d’intérêt à King Street, avec un pôle d’investisseurs qui était prêt à nous suivre en cas de réponse positive. La crise a un peu tout arrêté, dans les discussions avec nos investisseurs. C’est le statu quo actuellement, indique Bruno Fiévet au média français. On a toujours cet intérêt d’aller de l’avant et de rassembler des gens capables de nous rejoindre dans ce projet. On continue à travailler, sans vraiment savoir où on va. Il y a de l’incertitude. C’est encore un projet en construction, en réflexion et ce sera le cas tant qu’on n’aura pas de retour de King Street. On n'est que dans l’hypothétique, à l’heure actuelle.» Affaire à suivre donc...