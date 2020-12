Monaco : Niko Kovac préfère ne retenir que les trois points

Pour le compte de la 16e journée de Ligue 1, l'AS Monaco défiait le Dijon FCO au Stade Gaston Gérard. Après trois défaites d'affilée, le club de la Principauté a réussi à relever la tête en s'imposant 1-0 grâce à une réalisation de Kévin Volland, sur un service de Wissam Ben Yedder. Alors forcément, l'entraîneur asémiste Niko Kovac avait le sourire au coup de sifflet final, même si la manière n'était pas forcément au rendez-vous.

«Oui (la victoire est le plus important, ndlr), avant ce match nous avons enchainé quatre victoires de suite puis trois défaites. Le plus important était de gagner. J’ai dit à mes joueurs avant le match que Dijon était sous pression, et qu’on se devait d’aller chercher un résultat. Ce n’était peut être pas le plus beau match de la saison, mais nous sommes allés chercher ce résultat positif. Nous avons montré du caractère. Je les félicite pour cet état d’esprit. On retient les trois points», a déclaré le Croate.