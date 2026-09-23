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Ligue des Champions

LdC (F) : le Barça surclasse le Paris FC

Par Allan Brevi
1 min.
Gaëtane Thiney félicite Julie Dufour @Maxppp
Barcelona 5-2 Paris FC

Alors que l’OL Lyonnes a frappé fort en s’imposant 8-0 sur la pelouse du Servette, le FC Barcelone a également parfaitement lancé sa campagne européenne ce mercredi soir. Opposées au Paris FC, les Catalanes ont d’abord été surprises par l’ouverture du score d’Evelyne Viens (5e), avant de rapidement reprendre le contrôle de la rencontre. Kerolin a égalisé à la 18e minute, puis Serrajordi a donné l’avantage au Barça à la 28e, avant que Pajor et Hansen ne permettent aux Blaugranas de rejoindre les vestiaires avec quatre buts au compteur (4-1).

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Au retour des vestiaires, Pajor s’est offert un doublé pour porter le score à 5-1, avant que Clara Mateo ne réduise l’écart pour le Paris FC. Avec ce succès 5-2, le Barça s’installe à la deuxième place de la phase de ligue, juste derrière l’OL Lyonnes, qui conserve l’avantage grâce à une meilleure différence de buts après cette première journée. Le Paris FC occupe de son côté la 17e place, juste devant le Servette FC, tandis que le PSG a débuté sa campagne par un match nul face au Real Madrid (1-1).

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