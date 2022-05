Valence vole au secours de son entraîneur José Bordalás

À travers un communiqué, publié ce lundi, Valence est monté au créneau pour demander du respect à l'égard de son entraîneur José Bordalás : «le Valence CF regrette et condamne la campagne de harcèlement et de démolition que notre entraîneur José Bordalás et notre équipe reçoivent tout au long de la saison», a tout d'abord déclaré le club Ché, dixième de Liga, avant de poursuivre.

La suite après cette publicité

«Un courant défavorable, également alimenté par certains médias et dont le seul but est de nuire à l’entraîneur et à l’équipe, et qui en est venu à conduire à de très graves insultes de la part de plusieurs fans adverses envers notre entraîneur. En plus de créer également un courant négatif pour tenter de conditionner l’établissement arbitral. Pour cette raison, du Club, nous demandons le plus grand respect pour notre entraîneur et notre personnel».