Manchester City ne lâche pas un jeune havrais

Havrais et membre de l’équipe de France U17, Ilyes Benlebsir est l’une des plus belles promesses de la génération 2005. Courtisé par de nombreuses équipes européennes, le milieu relayeur de 17 ans espère avant tout pouvoir assouvir ses rêves de professionnalisme au HAC. Dans cette optique, RMC Sport indique ce samedi que le club normand a décidé de refuser une offre de 700 000 euros (plus un pourcentage à la revente) de Manchester City pour sa jeune pépite.

Déterminé à s'attacher les services de Benlebsir, les Citizens devraient cependant revenir à la charge avec une offre plus importante. A noter cependant que des clubs français et espagnols sont arrivés dans le dossier. De son côté, le HAC aimerait continuer de faire progresser son milieu relayeur droitier mais attend de connaître la volonté du joueur qui réfléchit, pour l'heure, sur la trajectoire qu'il souhaite donner à sa carrière.