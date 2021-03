Juventus : nouveau record pour Cristiano Ronaldo

Avec son but face à la Spezia mardi soir en championnat (victoire 3-0), Cristiano Ronaldo est entré dans une nouvelle dimension. Cette réalisation, sa 20ème de la saison, lui offre un nouveau record. En effet, CR7 est ainsi devenu le premier joueur de l’histoire des cinq grands championnats européens à marquer au moins 20 buts sur les douze dernières saisons.

Un record de plus pour l’international portugais donc, qui montre bien la longévité au plus haut niveau de l’ancien attaquant du Real Madrid. À 36 ans, Ronaldo continue d’impressionner les passionnés du ballon rond, car marquer 20 buts sur une saison à cet âge, ce n'est pas rien.

12 - Cristiano Ronaldo is the first player to score 20+ goals in each of the last 12 seasons in the top-5 European Leagues. Giant.#JuveSpezia pic.twitter.com/UN1LBAwBRc