EdF : Roberto Martinez en remet une couche sur le « seum » des Belges

Depuis la victoire contre le cours du jeu de l'équipe de France contre la Belgique (1-0), en demi-finale de la Coupe du monde 2018 en Russie, le « seum » des Diables Rouges fait couler beaucoup d'encre, alimentant la rivalité entre deux des meilleurs ennemis du football européen. Ce n'est pas le succès renversant des Bleus (3-2), le 7 octobre dernier, en demies de la Ligue des nations, après avoir été menés 2-0 à la pause, qui fera dire le contraire. Roberto Martinez est d'ailleurs revenu récemment sur ce nouvel échec des Belges face à leurs homologues français.

« On a offert ce match aux Bleus. Nous avions le sentiment de ne pas avoir été battus par un adversaire mais d’avoir perdu cette rencontre nous-mêmes », a ainsi reconnu le sélectionneur de la Belgique auprès d'Eleven Sport, ajoutant avoir ressenti de la colère après avoir vu Benzema, Mbappé et Hernandez répondre à Carrasco et Lukaku. Comme pour se consoler, l'ancien manager d'Everton a aussi prédit que « la Belgique restera dans le top 5 du ranking (classement) FIFA pour les 15 prochaines années. »