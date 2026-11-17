La défaite face à la Suisse (4-0) a laissé des traces en Écosse. Avec ce nouveau revers, la sélection britannique va terminer à la troisième place de son groupe de Ligue B en Ligue des Nations, un résultat qui vient accentuer les interrogations autour de son projet sportif. Arrivé en août dernier pour prendre la succession de Steve Clarke, Sébastien Pocognoli se retrouve déjà sous pression. Son approche tactique et les prestations de son équipe commencent à susciter de sérieuses critiques dans la presse britannique. La presse locale ne manque d’ailleurs pas de pointer du doigt les choix du technicien belge.

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La BBC estime que son système de jeu a rendu l’Écosse « désorganisée et vulnérable », avec une discipline collective qui se délite trop régulièrement. Le bilan de Pocognoli n’arrange rien, puisqu’il ne compte que deux victoires en six rencontres, toutes deux obtenues face à la Macédoine du Nord. Le capitaine Andy Robertson a, lui aussi, exprimé sa frustration après la rencontre, estimant que sa sélection n’avait pas le temps de patienter pour retrouver un meilleur niveau. De quoi placer déjà l’ancien entraîneur de l’AS Monaco sous le feu des critiques, à peine trois mois après sa prise de fonctions.