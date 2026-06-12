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Premier League

Brighton formule une offre pour un crack de Tottenham

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
vuskovic @Maxppp

Dans le but de renforcer sa défense, Brighton passe à l’offensive et a formulé une offre de 34,8 millions d’euros à Tottenham pour recruter Luka Vuskovic selon The Athletic. Considéré comme l’un des grands espoirs mondiaux à son poste, l’international croate privilégie les Seagulls, un club qu’il voit comme le tremplin idéal pour sa carrière. Le défenseur pousse pour ce mouvement afin de retrouver l’entraîneur Fabian Hürzeler, qu’il a côtoyé lors de son prêt très réussi à Hambourg la saison dernière.

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Arrivé officiellement chez les Spurs l’an dernier pour environ 13,9 millions d’euros et sous contrat jusqu’en 2030, Vuskovic n’a encore jamais débuté en match officiel avec le club londonien. Cette offre XXL intervient alors que Tottenham courtise de son côté le défenseur de Brighton, Jan Paul van Hecke. Attiré par la réputation des Seagulls avec les jeunes talents et fort d’une confiance réciproque avec le coach, le joueur de 19 ans serait prêt à franchir cette nouvelle étape en Premier League.

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