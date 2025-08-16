Le mercato du PSG n’est pas terminé selon Luis Enrique

Avec trois recrues, Illia Zabarnyi, Lucas Chevalier et Renato Marin, le PSG a couvert ses besoins pour la saison à venir. «On n’a pas besoin de beaucoup de joueurs, affirme Luis Enrique en conférence de presse. On a déjà fait le travail il y a un ou deux ans. Il faut rester ouvert au mercato, c’est obligatoire. Mais on n’a pas de problème. Il faut rester tranquille, clame. Mais la polyvalence de nos joueurs permet d’être couverts sur toutes les positions. Je suis très content des joueurs déjà arrivés.»

La suite après cette publicité

Il devrait surtout y avoir des départs en cette fin de mercato. Des éléments tels que Marco Asensio, Carlos Soler ou encore Renato Sanches n’ont toujours pas trouvé preneur et l’espoir s’amenuise de les voir partir. Il ne reste plus que 15 jours pour trouver une destination. Gigio Donnarumma pourrait quant à lui prendre la direction de Manchester City alors que Nordi Mukiele est annoncé du côté de Sunderland dans les prochains jours.

La suite après cette publicité

Suivez cette rencontre sur DAZN avec l’offre Ligue 1+