PL : record d'audience historique pour le derby Everton-Liverpool

La Premier League a fait son grand retour depuis le 17 juin pour le plus grand plaisir des fans de ballon rond. Plusieurs affiches étaient au menu dont un alléchant derby de la Mersey entre Everton et Liverpool. Une rencontre qui s'est terminée sur le score de 0-0. Pourtant, ce match a été suivi par énormément de monde.

En effet, le Daily Mail expliqué que le choc Everton-Liverpool a été un véritable succès en terme d'audience puisqu'il est devenu le match de Premier League le plus regardé de tous les temps au Royaume Uni. «5,5 millions de personnes ont suivi le match nul de Liverpool (0-0) à Everton dimanche. Ce chiffre éclipse les 4,3 millions de personnes qui avaient regardé le derby de Manchester en 2012». Trois mois après l'arrêt du football, les fans anglais n'ont pas manqué la reprise.

BREAKING: Everton vs Liverpool SMASHES the record for most-watched game in Premier League HISTORY https://t.co/5XONXYO8rP pic.twitter.com/hA2oT8NMy6