Journal du Mercato : Arsenal et Arteta lancent les grandes manœuvres, Manchester United prépare un grand ménage

Les infos du jour en France

Le Paris SG travaillerait bien sur la piste Christian Eriksen. Et l'Inter Milan sait ce qu'il veut. La Gazzetta Dello Sport indique que les Milanais sont ouverts à un prêt mais qu'ils ne prendront pas la moindre partie du salaire de l'international danois en charge s'il venait à partir, par souci d'économie.

Alors que l'OL a réaffirmé à plusieurs reprises sa volonté de conserver Moussa Dembélé, l'Atlético de Madrid aurait pris contact avec Lyon et pourrait passer à l'offensive d'ici la fin du mercato pour l'attaquant français. Selon nos informations, des discussions autour d'un prêt avec option d'achat auraient été amorcées.

L'OM multiplie les pistes en Italie pour trouver son buteur. Et c'est du côté de la Fiorentina que les Marseillais espèrent trouver leur bonheur. Selon Sky Sport, le club phocéen lorgne Patrick Crutone, l'attaquant international italien de 23 ans prêté par Wolverhampton à la Viola. En plus de Crutone, l'OM serait sur les traces de Willian José comme l'indique Mundo Deportivo. L'attaquant brésilien (52 réalisations en Liga depuis son arrivée à la Real Sociedad à l'été 2016) joue moins cette saison et se poserait des questions sur son avenir. L'Olympique de Marseille tente aussi d'obtenir la signature de Demarai Gray pour l'été prochain, lorsque son contrat avec Leicester sera arrivé à échéance. Le Daily Mail explique que Longoria et ses équipes échangent avec l'entourage de l'Anglais pour tenter de trouver un accord. Si l'OM cherche à se renforcer, il doit aussi dégraisser. Pablo Longoria cherche donc à se délester de trois éléments. Selon La Provence, Christopher Rocchia, Marley Aké et Nemanja Radonjic sont sur le départ.

Les infos du jour à l'étranger

Le FC Barcelone serait chaud à l’idée de récupérer Sidnei Tavares (19 ans), durant cet hiver, rapporte The Sun. Le cousin de l'ancienne gloire de Manchester United, Nani, a un contrat qui court jusqu'en juin avec Leicester. Le milieu de terrain de 19 ans aurait fait de Barcelone sa destination favorite, s'il ne prolonge pas son contrat avec les Foxes.

Mis sur la liste des transferts à Chelsea, Danny Drinkwater est sur le point de rebondir en Turquie. Selon BeIN Sports Turquie, le milieu de terrain anglais est attendu dans les prochaines heures du côté de Kasimpasa pour un prêt de six mois.

Le 1er focus du jour

Les Gunners ont vécu une véritable résurrection durant la période des fêtes. Une ambition retrouvée, qui pourrait se matérialiser sur le marché des transferts. Cela commence dans le couloir droit où le profil de Tariq Lamptey plairait beaucoup en interne, alors que le latéral de Brighton ne serait pas contre un départ. Au milieu de terrain, le club du Nord de Londres aurait également coché les noms de Joan Jordan et d'Isco, en difficulté du côté du Real. Arsenal pourrait également sortir le chéquier pour renforcer son attaque. Alors que les noms de Julian Draxler et de Julian Brandt ont récemment été cités, la direction anglaise garderait également un œil sur l'autrichien Marcel Sabitzer. Un dossier à 50 M€ dans lequel Tottenham aurait néanmoins une longueur d'avance. Les Gunners resteraient également à l’affût concernant Diego Costa, qui est libre depuis sa résiliation de contrat avec l'Atlético.

Enfin, dans le sens des départs, Mikel Arteta avait annoncé que certains joueurs seraient amenés à quitter le navire cet hiver. Après les prêts de William Saliba à Nice et de Sead Kolasinac du côté de Schalke, c'est Mesut Özil qui pourrait suivre. Indésirable depuis un certain temps, le milieu allemand serait tombé d'accord avec le club turc de Fenerbahce pour un contrat de trois ans et demi. Lucas Torreira pourrait, lui aussi, bouger cet hiver. Prêté à l'Atletico de Madrid où il peine à trouver du temps de jeu, le milieu uruguayen devrait revenir à Arsenal, avant d'être à nouveau prêté. Le Milan AC et la Fiorentina seraient déjà prêts à l'accueillir.

Le 2e focus du jour

Deuxième de Premier League, Manchester United devrait préparer un grand ménage, cet hiver. Ole Gunnar Solskjaer aurait déjà dressé une liste de six indésirables, sur laquelle figurent Sergio Romero, Jesse Lingard, Phil Jones, Brandon Williams, Daniel James ainsi que Marcos Rojo. Ce dernier disposerait d'ailleurs d'une piste en Argentine, du côté de Boca Juniors. Enfin, le dossier Timothy Fosu-Mensah devra également être réglé cet hiver. En fin de contrat au mois de juin, le défenseur néerlandais n'a toujours pas prolongé, malgré sa volonté de rester. Une situation que l'OM, le Bayer Leverkusen ou encore le Hertha Berlin surveillent de très près.

Dans le sens des arrivées, l'une des pistes prioritaires du board mancunien mènerait au latéral droit de Norwich, Max Aarons. Déjà pisté cet été, le défenseur de 21 ans pourrait rapidement rallier Old Trafford. De même qu'Amad Diallo. Acheté l'été dernier à l'Atalanta où il a été prêté dans la foulée, l'attaquant ivoirien de 18 ans ferait partie des plans de Solskjaer pour la fin de saison. Reste à savoir si les deux clubs pourront parvenir à un accord.

Les officiels du jour

À l'étranger, Bruno Génésio est désormais libre comme l'air. Le technicien français n'est plus l'entraîneur du club chinois de Beijing Guoan. Il a été remplacé aujourd'hui par le Croate, Slaven Bilic. Le FC Barcelone a prêté jusqu'à la fin de la saison son jeune talent, Carles Aleñá à Getafe. Le club madrilène prendra en charge l'intégralité du salaire de l'Espagnol.

📢 OFICIAL | Carles Aleñá nuevo futbolista del Getafe C.F.



¡Bienvenido a la familia azulona! 🥳#AleñaAzulon pic.twitter.com/pAeQmON5IZ — Getafe C.F. (@GetafeCF) January 6, 2021

