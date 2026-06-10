Newcastle annonce l’arrivée d’Ewen Jaouen

Le record de la Ligue 2 est officiellement battu. Ce mercredi, Newcastle a officialisé l’arrivée dans ses rangs du gardien rémois Ewen Jaouen. Le jeune portier de 20 ans rejoint la Premier League contre un chèque de 28,5 millions d’euros, le plus gros transfert de l’histoire de la Ligue 2.

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We have completed the signing of highly-sought after goalkeeper Ewen Jaouen from Stade de Reims on a long-term contract 🙌 pic.twitter.com/rvIqoCw8W5 — Newcastle United (@NUFC) June 10, 2026

«Newcastle United a officialisé la signature du gardien de but très convoité Ewen Jaouen, en provenance du Stade de Reims, pour un contrat à long terme. Ce joueur de 20 ans, très convoité, a disputé 34 matchs de Ligue 2 la saison dernière, réalisant 15 clean sheets, et a représenté la France en équipe de France des moins de 21 ans.» Un gros pari pour l’avenir.