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Mercato : Medhi Benatia s’enflamme pour Ayyoub Bouaddi

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Ayyoub Bouaddi avec le Maroc @Maxppp

Dans un entretien accordé à la Gazzetta Dello Sport, l’ancien directeur sportif de l’OM Medhi Benatia a été amené à évoquer l’actualité du Maroc à la Coupe du Monde 2026. Et forcément, en tant qu’ancien joueur reconverti en tant que directeur sportif, le Marocain a évoqué le cad d’Ayyoub Bouaddi qui a crevé l’écran avec les Lions de l’Atlas sur la phase de poules. Et Benatia a eu des mots forts.

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« Bouaddi a quelque chose en plus : c’est une star, un de ces joueurs qui émergent rarement. Il possède une maturité, une intelligence tactique et une personnalité incroyables. On dirait qu’il a déjà 300 matchs à son actif, alors qu’il n’est là que depuis 2007. Il vaut déjà cent millions, mais il ne viendra pas en Italie par contre, il coûte trop cher. »

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