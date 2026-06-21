Coupe du Monde
CdM 2026 : le rival provisoire des Bleus en seizièmes de finale
1 min.
@Maxppp
Alors que la deuxième journée de cette phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 est bien entamée, on y voit un peu plus clair sur les potentiels chocs des seizièmes de finale. Deuxième du groupe I pour l’instant, après une rencontre, la France sait donc sur qui elle tomberait si les choses en restaient là.
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Les Bleus seraient ainsi opposés à la Côte d’Ivoire, deuxième du groupe E derrière l’Allemagne et devant l’Equateur, lors du prochain tour. Un potentiel rival de qualité pour les troupes de Didier Deschamps donc, qui pourraient tomber sur le Brésil en huitièmes. Dans le cas où les Français terminent premiers, ils affronteraient un meilleur troisième.
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