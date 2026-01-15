Real Madrid : Vinicius Jr victime de chants racistes face à Albacete

Vinicius est de nouveau la principale victime des supporters espagnols. Lors de l’avant-match entre Albacete et le Real Madrid hier, un nouvel épisode de racisme a eu lieu. Pour les débuts d’Alvaro Arbeloa sur le banc du Real Madrid, tout semblait prêt malgré l’absence de quelques cadres. Cependant, en Espagne, rien n’est jamais rose dans les tribunes. Aligné en attaque, et défini comme leader de la troupe madrilène, Vinicius a de nouveau été victime de chants racistes. D’après une vidéo publiée par AS, on entend un groupe de supporters d’Albacete scander des insultes racistes à l’encontre du Brésilien.

Un comportement qui démontre le problème auquel fait face le foot espagnol, et qui laisse à penser que tout est permis. Cette séquence rappelle les nombreux épisodes similaires qu’a subi la star sud-américaine la saison dernière. Par ailleurs, ces paroles ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd. À la fin de la rencontre, Thibaut Courtois a été le premier joueur à réagir publiquement. Non convoqué pour ce match, le gardien belge a dénoncé ces chants sur ses réseaux sociaux en partageant la vidéo : « Assez de racisme. C’est embarrassant. » Une sortie qui pourrait faire réagir la justice, si elle veut l’entendre du moins.