Brest nomme Julien Lachuer pour succéder à Éric Roy
Éric Roy l’avait souhaité. Comme annoncé ces derniers jours, Julien Lachuer a été nommé entraîneur du Stade Brestois pour les deux prochaines saisons. Adjoint de Roy depuis son arrivée au club, Lachuer a accepté de prendre la succession de « King Eric », qui en avait exprimé son envie avant sa disparition.
𝗝𝘂𝗹𝗶𝗲𝗻 𝗟𝗮𝗰𝗵𝘂𝗲𝗿 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗶𝘁𝗲́ 𝗱’𝗘𝗿𝗶𝗰 𝗥𝗼𝘆 🔴⚪— Stade Brestois 29 (@SB29) June 27, 2026
Le Stade Brestois est heureux d’officialiser la nomination de Julien Lachuer au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle pour les 2 prochaines saisons.
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« Le Stade Brestois est heureux d’officialiser la nomination de Julien Lachuer au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle pour les 2 prochaines saisons. Souhaitée par Éric Roy avant sa disparition le 17 juin dernier, la responsabilité de poursuivre le travail du technicien niçois a été acceptée par Julien Lachuer, à quelques jours de la reprise programmée le jeudi 2 juillet prochain. Une mission, comme un héritage naturel, qu’il abordera avec une parfaite connaissance du club acquise au fil de des années passées au Stade Brestois », indique Brest.
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