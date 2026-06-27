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Brest nomme Julien Lachuer pour succéder à Éric Roy

Par Jordan Pardon
1 min.
Julien Lachuer @Maxppp

Éric Roy l’avait souhaité. Comme annoncé ces derniers jours, Julien Lachuer a été nommé entraîneur du Stade Brestois pour les deux prochaines saisons. Adjoint de Roy depuis son arrivée au club, Lachuer a accepté de prendre la succession de « King Eric », qui en avait exprimé son envie avant sa disparition.

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« Le Stade Brestois est heureux d’officialiser la nomination de Julien Lachuer au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle pour les 2 prochaines saisons. Souhaitée par Éric Roy avant sa disparition le 17 juin dernier, la responsabilité de poursuivre le travail du technicien niçois a été acceptée par Julien Lachuer, à quelques jours de la reprise programmée le jeudi 2 juillet prochain. Une mission, comme un héritage naturel, qu’il abordera avec une parfaite connaissance du club acquise au fil de des années passées au Stade Brestois », indique Brest.

Pub. le - MAJ le
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