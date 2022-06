La bonne affaire Luis Suarez affole le mercato

Luis Suarez est un homme convoité. À 35 ans, l'attaquant se retrouve libre et sur le marché après la fin de son aventure à l'Atlético de Madrid. Après deux années de bons et loyaux services, ainsi qu'un titre en Liga, El Pistolero n'a pas été conservé par les Colchoneros. Le 25 mai, il a d'ailleurs fait ses adieux aux Madrilènes, non sans émotion. «Deux années inoubliables se sont terminées à l'Atlético de Madrid où vous pouvez voir tout ce qui s'est passé dans les images. Je n'oublierai jamais l'affection de chacun de vous dès le premier instant».

La suite après cette publicité

Il a ajouté ensuite : «je suis reconnaissant envers mes coéquipiers, qui m'ont toujours traité comme l'un d'eux, mais aussi tout le personnel qui travaille jour après jour en faisant beaucoup de sacrifices pour que ceux d'entre nous qui jouent puissent tout avoir. Et surtout à ces grands fans pour l'amour et le soutien à chaque minute. J'ai gagné une Liga avec Atleti, c'est quelque chose d'inexplicable. Je dis au revoir à tout le monde, fier de ces merveilleuses années et heureux de m'avoir fait confiance. Moi et ma famille serons toujours reconnaissants.»

Plusieurs clubs rêvent de Luis Suarez

Le chapitre Atlético terminé, l'Uruguayen va donc pouvoir en ouvrir un nouveau. Mais où ? Une question à laquelle on n'a pas encore de réponse. Mais ce qui est sûr, c'est que l'avant-centre né en 1987 a l'embarras du choix. Olé détaille ce mercredi la liste des clubs prêts à recruter El Pistolero. En Liga, Séville et la Real Sociedad sont séduits par l'attaquant. En Italie, une écurie s'est aussi positionnée. Il s'agit de la Fiorentina. En Premier League aussi on rêve de faire le gros coup Suarez. Steven Gerrard, qui le connaît très bien, tente notamment de le faire venir à Aston Villa.

Mais récemment, le Times a indiqué qu'il serait compliqué pour les Villans de le recruter. Parmi les autres clubs prêts à dérouler le tapis rouge à l'attaquant, on retrouve Fenerbahçe ainsi que des écuries brésiliennes et mexicaines. Selon Olé, River Plate tenterait aussi sa chance pour Luis Suarez. Un joueur courtisé mais qui ne veut pas se précipiter et qui attend certainement que des écuries d'un calibre supérieur passent à l'offensive. Il y a quelques semaines, le joueur s'était d'ailleurs offert au FC Barcelone. Prêt à relever un nouveau challenge, le joueur veut donc continuer en Europe et enchaîner les matches, lui qui a le Mondial 2022 en ligne de mire. Ses nombreux prétendants sont prévenus !