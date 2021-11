Eddie Howe justifie le choix Newcastle

C'était une première conférence de presse attendue. Ce mercredi après-midi, Newcastle présentait aux médias son premier manager de l'ère saoudienne : Eddie Howe. L'ancien coach de Bournemouth qui a paraphé un bail jusqu'en juin 2024 avec les Magpies a révélé les raisons qui l'ont convaincu de rallier St James' Park.

« L'effervescence autour du club est énorme. La taille du club, l'histoire du club, les nouvelles ambitions, les nouveaux propriétaires lors de notre rencontre, la connaissance de certains joueurs : j'ai juste pensé que cela me convenait parfaitement. Oui, j'avais beaucoup d'autres options, mais je voulais prendre mon temps et vraiment profiter de mon temps en dehors des terrains. Je me sens régénéré, plein d'énergie et prêt à commencer à travailler, » a ainsi commenté Howe. Le chantier s'annonce colossal pour le principal protagoniste qui aura pour objectif prioritaire de maintenir Newcastle en Premier League.