Le Bayern Munich a un plan machiavélique pour contrer son coup dur face au PSG

Il y a des affiches qui dépassent le simple cadre du football, des rendez-vous qui réveillent des souvenirs, des cicatrices et des rêves entremêlés. Ce choc entre le Paris Saint-Germain et Bayern Munich en demi-finale de Ligue des Champions appartient à cette catégorie rare, presque mythique. Au fil des années, leurs confrontations ont dessiné une fresque tendue, faite de nuits européennes irrespirables, de détails cruels et de revanches inachevées. On se rappelle la finale 2020 pendant le Covid-19 remportée par les Bavarois, la revanche prise par les Parisiens à la Coupe du Monde des clubs. Sans oublier les six autres duels disputés depuis le Final Four à Lisbonne. Cette fois encore, tout semble réuni pour écrire un nouveau chapitre incandescent. Le match aller, au Parc des Princes ce mardi soir, portera cette atmosphère si particulière des grandes soirées parisiennes avec la ferveur et l’appréhension des joutes qu’il ne faut pas rater. Tenantes du titre, les troupes de Luis Enrique avancent avec le poids de son nouveau statut, celui d’une équipe que l’on ne chasse plus mais que l’on attend au tournant.

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En face, le Bayern n’arrive pas en victime désignée mais en prétendant assumé, fort de sa dynamique et de son histoire, avec cette certitude presque culturelle d’être toujours au rendez-vous quand l’Europe appelle. Dans ce décor chargé d’histoire et de tension, les Munichois arrivent lancés à pleine vitesse après avoir validé son titre en Bundesliga et décroché, dans la foulée, une place en finale de la Coupe d’Allemagne en dominant le Bayer Leverkusen. Une dynamique impressionnante qui envoie un message clair au Paris Saint-Germain. Mais face à lui se dresse une équipe parisienne capable d’imposer des séquences de jeu étouffantes, à condition de maîtriser son entrejeu, possiblement fragilisé par certaines incertitudes physiques dont Vitinha. Les précédentes confrontations ont souvent été des batailles d’équilibres, où chaque erreur se payait au prix fort. Plus qu’une demi-finale, cette double confrontation opposera deux visions du jeu, deux institutions et deux moments de forme exceptionnelle. Une collision annoncée entre ce que l’Europe fait de plus fort aujourd’hui, avec en toile de fond une promesse simple que rien ne sera laissé au hasard.

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Kompany suspendu mais…

Lors du quart de finale retour face au Real Madrid (4-3), Vincent Kompany a écopé de son troisième carton jaune de cette campagne européenne, entraînant une suspension automatique selon le règlement disciplinaire de l’UEFA. Il ne sera pas de la partie demain soir au Parc des Princes. Un coup dur pour le Bayern qui n’a pas réellement été un sujet pendant la préparation de la rencontre. «Où serai-je assis ? Quelque part dans le stade, mais pas trop loin de vous. Je ne connais pas encore très bien le stade. Les procédures sont claires. Je sais ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire, jusqu’à quand, et comment je peux soutenir l’équipe. Mais je ne jouerai pas ce match. Vous savez que je ne suis pas content de la façon dont j’ai été suspendu. Je ne pense pas que ce soit juste, mais il s’agit simplement pour nous de régler cela en équipe. Nous pouvons le faire. Mon adjoint ? Danks a également de l’expérience. Il a passé du temps sur le banc de touche en Angleterre, en Premier League. Il joue aussi un rôle actif et important à l’entraînement. Il joue aussi habituellement un rôle plus vocal, tant à l’entraînement qu’en match. J’ai 100 % de confiance dans le staff et tous les autres», a déclaré l’entraîneur belge.

En plaisantant, Kompany a promis ne pas pouvoir faire «une Mourinho» qui s’était introduit, caché dans un sac à linges, dans le vestiaire malgré sa suspension. «Je mesure 1,92 mètre, je ne rentre pas dans un panier à linge malheureusement ! Il y a un entraîneur qui sait ce que c’est que de ne pas rester sur le banc. C’est moi. J’étais joueur-entraîneur lors de ma première année. La règle, c’est d’être sur le terrain. Mais si on est blessé, on n’a pas le droit de s’asseoir sur la touche. J’ai été blessé un nombre incalculable de fois et j’ai joué de nombreux matchs dans des lieux et des ambiances très différents. Malheureusement, j’ai une solide expérience en la matière». Une sanction particulièrement encadrée, l’instance européenne appliquant des règles strictes qui interdisent notamment tout accès au vestiaire et toute interaction avec l’équipe pendant la rencontre, conformément à l’article 69 du règlement. Dans ce cadre, Kompany avait déjà dû vivre la qualification face aux Merengues dans une position à distance, contraint de suivre les consignes depuis l’extérieur du terrain et sous surveillance, une situation qu’il avait lui-même qualifiée de « trop stricte ».

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À nouveau concerné pour la demi-finale contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, le coach du Bayern Munich devra appliquer le même protocole. Arrivée séparée du groupe une fois le bus stationné, interdiction de rejoindre le vestiaire, discours limité en amont puis suivi du match depuis une loge sous surveillance de l’UEFA, sans téléphone ni communication avec le staff pendant la rencontre. «Nous avons travaillé avec lui toute la saison. Nous avons intériorisé tout cela. Notre mentalité ne changera pas simplement parce qu’il n’est pas sur le bord du terrain. Il m’apporte tellement, surtout sa vision en tant que défenseur. Il était l’un des meilleurs défenseurs de sa génération. C’est un modèle pour moi. C’est incroyable de l’avoir comme entraîneur, je progresse et je suis très heureux de travailler avec lui. Nous avons déjà joué contre Paris et nous les connaissons. C’est très difficile. Ousmane récupère le ballon partout sur le terrain. C’est un peu comme nous avec Harry. Ils essaient de déstabiliser l’adversaire avec beaucoup de mouvement. Nous essaierons de gérer ça. Ils ont une équipe tellement bonne, ils n’ont pas seulement Ousmane, mais beaucoup d’autres joueurs. C’est une équipe très complète», a poursuivi Dayot Upamecano en salle de presse au Parc des Princes. Sur le banc, c’est son adjoint Aaron Danks qui prendra le relais pour diriger l’équipe. Une contrainte lourde pour un entraîneur réputé pour son implication totale dans la préparation des matches, à l’heure où chaque détail compte dans un choc d’un tel niveau.

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