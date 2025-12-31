Le FC Barcelone négocie déjà pour faire revenir un ancien joueur !

Le FC Barcelone devrait être actif en janvier. La tendance est clairement à l’arrivée d’un ou de plusieurs joueur(s) lors de ce marché hivernal. Si la situation financière du leader de la Liga reste complexe, le plus que probable départ à venir de Marc-André ter Stegen pour Girona et la blessure d’Andreas Christensen vont permettre aux Blaugranas d’avoir un peu plus de marge de manœuvre avec le fair-play financier de la Liga.

L’objectif de Deco est avant tout d’apporter de nouvelles pièces à Hansi Flick en défense, point faible de l’équipe ces derniers mois même si la situation s’est un peu améliorée lors des dernières journées de Liga. Un défenseur central est attendu, alors que l’Allemand aurait aussi demandé à ses supérieurs de lui ramener un joueur de couloir. Si les plans de la direction pour la charnière sont encore flous et que c’est le grand bal des noms dans la presse catalane, avec des rumeurs liant le club à Nathan Aké, Marco Senesi ou Stefan de Vrij entre autres, elle a déjà jeté son dévolu sur un latéral.

De la concurrence sérieuse

Et il s’agit d’un joueur bien connu à Barcelone, puisque c’est avec João Cancelo que la direction catalane négocie déjà comme l’indique Sport. Le départ du latéral de 31 ans d’Al-Hilal est déjà acté, et Simone Inzaghi ne compte pas sur lui. Il revient de blessure et le quota d’étrangers inscrits en Saudi Pro League est déjà rempli, ce qui l’oblige à se trouver un nouveau point de chute, surtout en année de Coupe du Monde. Le Portugais garde des bons souvenirs de son passage au Barça lors de la saison 2023/2024. C’est d’ailleurs plus que réciproque.

Mais le Barça doit se méfier, puisqu’un autre club souhaite faire revenir Cancelo dans ses rangs : l’Inter, où le Lusitanien a joué en 2017/2018. De nombreux médias italiens comme la Gazzetta dello Sport confirment que les Milanais sont très chauds, mais qu’il y a un petit problème, pour les Lombards comme pour les Catalans : le salaire démesuré du joueur, estimé à 15 millions d’euros par saison. S’il souhaite revenir en Europe, Cancelo devra donc faire de gros sacrifices…