Chelsea : le propriétaire Todd Boehly veut déjà quitter le club !

Un nouveau bouleversement se prépare au sommet de Chelsea. Quatre ans après le rachat du club londonien pour environ trois milliards d’euros, l’équilibre entre ses différents propriétaires pourrait être profondément modifié. Selon les informations rapportées par le Financial Times, Todd Boehly et Mark Walter sont actuellement en discussions avec Clearlake Capital pour lui céder leurs participations. Il ne s’agit donc pas d’une vente de Chelsea à un nouvel investisseur, mais d’un possible transfert de parts entre les membres du consortium qui avait succédé à Roman Abramovich en 2022.

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Déjà détenteur de plus de 60 % du capital de Chelsea, Clearlake Capital pourrait ainsi renforcer considérablement son emprise sur les Blues. Jusqu’à présent, malgré cette participation majoritaire, le fonds partageait le contrôle et la gouvernance du club à parts égales avec Todd Boehly, qui occupe la présidence. Une situation qui a régulièrement provoqué des désaccords sur la stratégie à adopter. Malgré les milliards investis depuis 2022, les deux camps ne partageaient plus nécessairement la même vision sur la gestion et l’avenir du club.

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Des grosses tensions entre Todd Boehly et Clearlake Capital

La reprise des négociations intervient également dans un contexte particulier pour Mark Walter. L’homme d’affaires américain cherche à céder plusieurs actifs importants alors que certaines de ses activités financières font l’objet d’un examen réglementaire aux États-Unis. Les procureurs américains enquêtent notamment sur des compagnies d’assurance liées à son empire après des révélations concernant des prêts accordés à des parties liées. Walter vient par ailleurs d’accepter la vente des Los Angeles Lakers pour 12,5 milliards de dollars, moins d’un an après avoir acquis la franchise NBA.

À Chelsea, une éventuelle cession des parts de Boehly et Walter pourrait surtout permettre de mettre fin aux tensions qui minent la direction depuis plusieurs années et donner davantage de pouvoir à Clearlake. Aucun accord n’est toutefois encore garanti et les différentes parties n’ont pas souhaité commenter les discussions. Malgré plusieurs trophées remportés sous la nouvelle propriété, les performances en Premier League restent décevantes, avec une 10e place la saison dernière. Désormais dirigé par Xabi Alonso et dans un mercato estival agité, Chelsea pourrait donc connaître un changement majeur dans ses bureaux en parallèle de sa reconstruction sportive.