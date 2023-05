RC Lens-OM : les pronos de la rédaction

Qui a dit qu’il n’y avait pas de suspense en Ligue 1 ? La bataille entre le RC Lens et l’OM est intense depuis plusieurs semaines. Et elle pourrait, qui sait, mener à la lutte pour le titre si le PSG ne se reprend pas. A minimia, il s’agira là de sceller la deuxième place de la Ligue 1, ticket direct pour les phases de poule de la Ligue des Champions. Entre un OM aux ambitions affichées longtemps dauphin du PSG et un RC Lens toujours plus surprenant, la rencontre promet du grand spectacle. Surtout que les deux équipes proposent un jeu porté vers l’offensive.

Qui va l'emporter ? Que va-t-il se passer dans ce choc de Ligue 1 ? Pour vous aider à y voir plus clair, des journalistes de Foot Mercato ont décidé de se mouiller.

OM : Leonardo Balerdi fait son mea culpa

Dans un stade Bollaert-Delelis qui devrait sonner plein, le Racing Club de Lens et l’Olympique de Marseille auront à coeur de se départager en vue du classement final. L’OM a un avantage d’un point et les deux formations ont fait le trou avec Monaco (8 points d’écart avec Lens et 9 avec l’OM). Néanmoins difficile de voir une équipe sortir du lot par rapport à l’autre puisque les dynamiques des deux formations sont optimales. Les Nordistes comptent 4 victoires en 5 matches quand les Phocéens affichent 3 succès et 2 nuls lors de leurs 5 dernières rencontres. Voir les deux équipes s’accrocher et ainsi laisser planer le suspense pour la deuxième place n’aurait rien d’étonnant. D’autant plus que les dernières confrontations ont souvent accouché de résultats serrés avec un nul, trois victoires d’un but (toutes Lensoises) et un seul succès par plus d’un but (2-0 pour l’OM). Si on peut s’attendre à ce que chaque équipe tente de prendre le dessus sur l’autre, une défaite handicaperait clairement une des deux équipes dans la lutte à la deuxième place, là où le match nul laisserait un suspense entier. Que ce soit la dynamique ou l’historique, tout converge vers une rencontre équilibrée et c’est pour cela que la cote du match nul qui est à 3,55 est intéressante.

Arrivé au RC Lens lors du dernier mercato estival en provenance du FC Bruges, Loïs Openda n’aura pas mis bien longtemps pour s’acclimater à notre chère Ligue 1. Auteur de 18 réalisations et 3 passes décisives en 37 rencontres toutes compétitions confondues, l’attaquant belge réalise une première saison de haute volée dans l’élite française et s’est imposé comme l’atout numéro un du club nordiste en attaque. Mais ce n’est pas tout puisque le joueur de 23 ans n’en finit plus de martyriser les défenses adverses. C’est bien simple, sur les 7 derniers matchs, le natif de Liège a inscrit 9 brindilles dont deux doublés et un triplé. Tout simplement injouable. D’autant plus que sur ses 9 derniers buts, 8 ont été inscrits en première période avant la 36ème minute et le dernier dès le retour des vestiaires (46e). Il se pourrait donc que le Belge soit à nouveau le détonateur de cette rencontre.

Vous êtes prêts, les amoureux du ballon rond et des comptes propres ? Je vous envoie ma folie. Celle d’une cote à 30 ! Celle d’une soirée basculant dans le surréaliste. L’histoire d’une confrontation où Lens mènerait à la mi-temps mais où les Marseillais puiseraient dans leurs ressources pour inverser la tendance et continuer, peut-être, de rêver au titre final. Est-il totalement impensable de voir les Phocéens rentrer menés à la pause ? Un éclair de Lois Openda ? Une déviation de Przemyslaw Frankowski, esseulé au second poteau ? Oui mais voilà, comment laisser de côté la rage de vaincre marseillaise ? Pour quelles raisons oublier l’empreinte Tudor ? À l’image de la réaction proposée par les Olympiens face à Auxerre, le week-end dernier, est-il absurde de voir l’OM réaliser une incroyable remontada, à l’heure où l’inventeur de ce terme pointe à cinq petites longueurs ? Parieurs fous sachez une chose, il y a des folies beaucoup plus sensées que la raison. Usez de cet égarement pour retrouver le temps d’une nuit l’ivresse du bonheur.

