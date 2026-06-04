Juventus : Giorgio Chiellini met en garde Vlahovic

Giorgio Chiellini est récemment revenu sur le départ de Dusan Vlahovic. Officialisée hier, l’annonce a marqué une séparation définitive entre l’attaquant serbe et la formation de Serie A. Présent au Juventus Club Montecitorio pour une rencontre de fin de saison, le directeur de la stratégie sportive du club turinois a donc pris le temps d’exprimer sa déception face au départ du buteur. « Ça me fait beaucoup de peine, jusqu’au dernier moment, il est resté attaché à la Juve » a-t-il confié.

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Chiellini a également tenu à saluer le professionnalisme de l’attaquant, tout en le mettant en garde. « C’est une personne sérieuse, mais à ces chiffres-là, il ne restera pas en Italie, même s’il est légitime qu’il cherche un autre type de contrat » a indiqué l’ancien défenseur turinois, expliquant que le salaire demandé par le joueur était inapproprié. Pour rappel, la Juventus cherche un nouveau numéro neuf cet été et la piste menant à Randal Kolo Muani reste prioritaire à Turin.