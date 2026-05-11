Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est déjà le vingt-huitième bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve ainsi les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse et Turquie. Et comme chaque semaine, c’est Harry Kane qui arrive en tête. L’attaquant anglais compte 33 buts en 30 matches même s’il n’a pas marqué ce samedi contre Wolfsbourg (1-0).

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Son avance reste néanmoins importante alors qu’il ne reste que deux semaines de compétition. Deuxième Luis Suarez est loin derrière avec 26 buts en 30 matches. L’attaquant colombien réalise néanmoins une saison folle avec le Sporting CP. Il reste d’ailleurs sur un pion lundi dernier contre le Vitoria Guimarães et défiera ce soir Rio Ave. Le podium est complété par Erling Haaland. Le buteur norvégien reste sur des buts contre Everton (3-3) et Brentford (3-0) qui lui permettent une belle remontée à la troisième position avec 26 buts en 34 matches.

Vedat Muriqi en embuscade

La principale victime de la dynamique d’Erling Haaland c’est Ayase Ueda. Le buteur japonais du Feyenoord n’a pas marqué hier contre l’AZ Alkmaar (1-1) et affiche un beau bilan de 25 réalisations en 31 rencontres. Cinquième, Kylian Mbappé est toujours bloqué. Doté de 24 buts en 28 matches, il n’a pas joué hier contre le FC Barcelone lors de la défaite 2-0. Sixième, Paul Onuachu suit. Le buteur nigérian de Trabzonspor n’a pas trouvé la faille contre Besiktas (2-1) ce samedi et compte 22 buts en 29 matches.

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Vedat Muriqi avance de son côté avec 22 buts en 34 matches. Le Kosovar a marqué hier avec Majorque contre Villarreal (1-1). Huitième, Igor Thiago stagne avec 22 buts en 36 matches. Le Brésilien a été impuissant avec Brentford contre Manchester City (défaite 3-0). Défiant Braga ce soir avec Benfica, Vangelis Pavlidis est lui neuvième avec 21 buts en 31 matches. C’est un peu mieux qu’Eldor Shomurodov. Dixième avec 21 buts en 33 matches, l’Ouzbek a marqué samedi lors de la large victoire d’Istanbul Basaksehir contre Samsunspor (3-0).

Yanis Begraoui (Estoril) et Estéban Lepaul (Stade Rennais) arrivent aux portes du top 10 avec 20 réalisations. Deniz Undav (VfB Stuttgart) et Anderson Talisca (Fenerbahçe) suivent avec 19 buts. C’est un peu mieux qu’Ayoub El Kaabi (Olympiakos) qui échoue aussi avec ses 18 réalisations. Lautaro Martinez (Inter Milan), Ante Budimir (Osasuna), Mika Godts (Ajax Amsterdam) et Tawanda Maswanhise (Motherwell) arrivent plus loin avec 17 buts.

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Le classement des tops buteurs européens