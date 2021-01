FA Cup : Manchester City s'impose sur le fil face à Cheltenham

A l'occasion du quatrième tour de Cup, Cheltenham pensionnaire de quatrième division accueillait Manchester City à Whaddon Road. Pour cette affiche, Michael Duff alignait un 3-5-2 avec le duo May, Lloyd en pointe. Côté City, Pep Guardiola qui devait se passer des services de Kevin De Bruyne, Kyle Walker (blessés) et Sergio Aguero (positif au Covid-19) optait pour un 4-3-3 et titularisait notamment les jeunes Harwood-Bellis et Doyle. Dans le dur, les Citizens se procuraient leur première occasion du match avant l'heure de jeu avec Gabriel Jesus dont la frappe flirtait avec le poteau (53e).

Contre toute attente, Cheltenham ouvrait le score six minutes plus tard. Sur une longue touche de Tozer, May surgissait et trompait Steffen du pied droit (1-0, 59e). Dos au mur, Manchester City se reprenait en fin de match et Foden égalisait à bout portant (1-1, 81e). Trois minutes plus tard, les hommes de Guardiola prenaient l'avantage par Gabriel Jesus qui trompait de près Griffiths (1-2, 84e). Grâce à se succès étriqué, Manchester City poursuivait son parcours en Cup.