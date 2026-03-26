La Nouvelle-Calédonie veut poursuivre son incroyable rêve de Coupe du Monde

Loin de Nouméa, bien au-delà des lagons et des montagnes qui façonnent l’archipel, c’est tout un peuple qui s’accrochera au match face à la Jamaïque en terre mexicaine dans la nuit de jeudi à vendredi. Dans les tribunes, devant les écrans ou à des milliers de kilomètres du Pacifique, les regards convergeront vers une sélection qui porte plus qu’un simple maillot. La Nouvelle-Calédonie avance avec l’enthousiasme des nations qui découvrent encore la grandeur des grandes scènes internationales. Dernière association océanienne à avoir rejoint la FIFA en 2004, le territoire n’en est qu’aux premiers chapitres de son histoire footballistique. Pourtant, à force de patience et d’investissement, le rêve s’est rapproché. Les Cagous savent que chaque rencontre peut écrire une nouvelle page. Après avoir déjà goûté à l’émotion des Coupes du Monde de jeunes et s’être offert une première apparition historique chez les U-20, la sélection nourrit désormais une ambition immense. Celle de franchir un cap que beaucoup pensaient inaccessible il y a encore quelques années et de poursuivre une aventure qui ressemble de plus en plus à une belle histoire du football mondial.

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Ce rêve n’est pas né par hasard. Depuis plusieurs années, la Fédération Calédonienne s’est engagée dans un vaste chantier pour structurer et élever le niveau du jeu dans tout l’archipel. Les compétitions nationales ont été renforcées, les équipes nationales mieux accompagnées et les infrastructures modernisées grâce au programme «FIFA Forward». L’inauguration du nouveau siège fédéral en 2023 par Gianni Infantino a symbolisé cette nouvelle ère, tout comme la création de l’Académie nationale en 2022. Ce centre est rapidement devenu le cœur battant du développement du football calédonien. Environ 80 % des joueurs qui ont participé à la Coupe du Monde U17 en 2023 en sont issus, preuve de l’efficacité d’un système de détection et de formation pensé pour un territoire composé de nombreuses îles. Plusieurs de ces jeunes ont ensuite poursuivi leur ascension en participant à la première Coupe du Monde U20 de l’histoire du pays en 2025. Derrière ces progrès se dessine une conviction simple mais puissante. Dans cet archipel passionné de football, chaque génération peut rêver un peu plus grand que la précédente. Et aujourd’hui, ce rêve porte le mythique nom de la Coupe du Monde, que toute la Nouvelle-Calédonie ose désormais murmurer.

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Un rêve qui peut devenir réalité

Et c’est dans cette suite logique de la vision portée par le nouveau président de la FCF, Steeve Laigle, que Johann Sidaner a travaillé d’arrache-pied « On a fait des rassemblements une fois par semaine avec les joueurs locaux. Ils ont repris le championnat le 7 mars. Ils auront peut-être un peu moins de rythme que les joueurs qui sont en plein dans leur championnat comme en France. Le point qu’on a pu effectuer à Vertou au mois de janvier a été important. Il n’y a pas de mode d’emploi pour faire une liste. C’est selon tes convictions, l’atmosphère de travail. Il est nécessaire d’avoir des associations, voir les relations entre les joueurs sur le terrain mais aussi l’attitude qu’ils peuvent avoir dans le groupe. De puis trois ans, on a réalisé un gros travail là-dessus et on a réussi à mettre en place un vrai groupe. On a décidé d’emmener 26 joueurs avec tous ceux qui ont participé aux éliminatoires», a déclaré le sélectionneur dans les colonnes de nos confrères de Foot Amateur. Dans un territoire de moins de 300 000 habitants où le football rassemble plusieurs milliers de licenciés, la sélection de Nouvelle-Calédonie s’appuie sur une génération de leaders expérimentés et profondément attachés au maillot. Le gardien Morgan Mathelon, professeur d’éducation physique et joueur de l’AS Tiga Sport, incarne cet esprit amateur qui caractérise encore une grande partie de l’effectif. À ses côtés, l’expérimenté César Zéoula, passé par Laval et aujourd’hui à Chauvigny en National 3, apporte son vécu après une carrière riche d’une centaine de matches en Ligue 2.

La sélection peut également compter sur le talent d’Angelo Fulgini, milieu d’Al-Taawoun prêté par Lens, dont la mère est originaire de l’archipel. Autour d’eux gravite une sélection composée de joueurs évoluant dans les clubs phares du territoire comme Hienghène Sport, l’AS Magenta ou l’AS Tiga Sport. Mais bâtir un groupe dans ces conditions demande une organisation particulière pour le sélectionneur Johann Sidaner, notamment en raison du statut amateur de nombreux joueurs et de la nécessité de négocier leur disponibilité avec leurs clubs, à l’image du partenariat mis en place avec l’USSA Vertou. «On avait demandé aux joueurs de faire un point sur leurs disponibilités au mois de mars. La plupart ont pu jouer le week-end du 20 mars avant de partir pour le Mexique. Il y avait beaucoup de contraintes car beaucoup sont amateurs. La fenêtre FIFA ne les concerne donc pas, c’est ça la difficulté. Dans le cadre de l’USSA Vertou, on a une convention avec le club. Ce n’est pas le cas avec tous les clubs. On est habitué à ça. Le rôle de sélectionneur, je l’apprends aussi sur le tas. C’est beaucoup d’adaptation. Mais on essaye d’avoir de la cohérence dans ce qu’on met en place. Les clubs sont plutôt compréhensifs par rapport aux échéances car ce barrage de qualification à la coupe du Monde est le match d’une vie pour les joueurs», précise-t-il.

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Malgré ces contraintes logistiques, la sélection néo-calédonienne avance avec confiance. Le groupe s’est construit progressivement au fil des compétitions internationales, notamment grâce aux parcours remarqués des sélections de jeunes ces dernières années. Dans un pays où la passion pour le football dépasse largement la taille de la population, les talents ne manquent pas. Cette densité surprend même le staff technique, qui voit émerger régulièrement de nouveaux profils capables d’élever le niveau de la sélection. «Tous les matchs nous ont permis de grimper une marche. J’estime que le groupe arrive à maturité. On n’a pas l’impression d’aller trop vite car on a pris le temps de bien faire les choses. On se présente avec nos meilleurs atouts. Mais ce qui est dingue, c’est le nombre de bons joueurs en Nouvelle-Calédonie par rapport au nombre d’habitants. Et il faut rappeler qu’à part Angelo Fulgini, tous les garçons sont nés sur le rocher ! On a étudié notre adversaire. C’est une équipe qui va très vite devant. La plupart des joueurs évoluent en Angleterre. Ils ont changé de sélectionneur depuis les éliminatoires, on a donc moins de repères», a conclu Sidaner. Face à la Jamaïque, adversaire réputé pour sa vitesse et la puissance de ses joueurs évoluant majoritairement en Angleterre, les Cagous savent que le défi sera immense. Mais ils abordent ce rendez-vous avec la conviction d’avoir franchi plusieurs étapes dans leur développement collectif.