PL : Brighton s’offre Brentford et prend la 2e place, Liverpool écrase Crystal Palace, Chelsea s’incline

Ce dimanche, la 10e journée de Premier League nous a offert un joli programme. Sensation du début de saison, Brighton a continué sur sa belle dynamique contre Brentford. Les Seagulls ont rapidement marqué grâce à un bijou de Diego Gomez de l’extérieur de la surface (15e). Igor Thiago a dégoupillé pour les Bees et a été expulsé (23e). Mieux, Brighton a doublé la mise avant la pause d’un penalty de Pascal Gross dans la lucarne droite (42e). L’équipe de Fabien Hürzeler s’empare de la deuxième place à cinq points d’Arsenal.

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Derrière, Liverpool maintient le rythme grâce à une victoire 3-1 contre Crystal Palace. Alexis Mac Allister (40e), Florian Wirtz (54e) tout comme Alexander Isak (89e) ont participé à cette victoire des Reds tandis qu’Eddie Nketiah (90e +5) a réduit le score. L’équipe d’Andoni Iraola se replace à la quatrième position. Pour les Eagles de Pierre Sage, l’heure est grave, car ce résultat les pousse à la dernière place juste derrière Manchester United et Sunderland. Les Black Cats sont toujours relégables, mais se sont relancés en battant Chelsea (1-0). Brian Brobbey a poussé Levi Colwill à la faute et Enzo Le Fée n’a pas tremblé pour transformer son penalty (36e). Enfin, Bournemouth enchaîne une quatrième victoire de rang. Contre Ipswich Town, les Cherries ont vite pris l’avantage via Evanilson (5e). En seconde période, Leif Davis a marqué contre son coup (46e). L’équipe de Marco Rose s’impose 2-1 avec la réduction du score de Jack Clarke sur penalty (73e).

Les matches de l’après-midi