Lens : Yannick Pandor suivi en Ligue 2 et en Ligue 3

Formé à Lens où il est sous contrat jusqu’en 2027, Yannick Pandor pourrait rebondir en Ligue 2 cet été. Le gardien titulaire de la sélection des Comores sort d’un prêt concluant du côté des Royal Francs Borains (D2 belge), avec qui il a joué cette saison 27 matchs en tant que titulaire, pour 9 clean sheets.

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Selon nos informations, le gardien de 25 ans est aujourd’hui pisté par Rodez, battu aux tirs au but la semaine dernière par Saint-Etienne en play-offs d’accession à la Ligue 1, mais également par Amiens, tout juste relégué en Ligue 3.