Franck Haise est tombé d’accord avec le Stade Rennais !

Le Stade Rennais qui a décidé de se séparer de son coach Habib Beye ce lundi se cherchait un nouveau coach numéro un. Très vite, le nom de Franck Haise est ressorti de manière assez évidente et le technicien français a accueilli positivement cette approche. Si bien qu’il va être le futur coach de l’actuel 6e de Ligue 1.

La suite après cette publicité

Selon les informations de Canal +, Franck Haise s’est mis d’accord avec le club breton sur les contours de son nouveau contrat. Ainsi, il va parapher un bail jusqu’en juin 2027 soit pour 18 mois. S’il manque quelques détails à régler, ce serait néanmoins signé pour l’ancien coach du RC Lens et de l’OGC Nice.

Le retour de l’idylle rennaise

Voir Franck Haise débarquer à Rennes n’a rien d’une surprise. Déjà, le coach français y effectue un retour. Après sa carrière de joueur, il avait dirigé le Stade Mayennais avant de rejoindre Rennes en 2006 et d’y rester pendant 6 ans. L’occasion de grandir comme coach et d’apprendre au sein du centre de formation.

La suite après cette publicité

S’affirmant comme un numéro un par la suite, notamment du côté de Lens, Franck Haise est devenu depuis un visage de premier plan du football français. Du côté de Rennes, il retrouvera d’ailleurs des visages qu’il a connus du côté de la Gaillette avec Arnaud Pouille le président ainsi que des joueurs comme Brice Samba et Przemyslaw Frankowski qu’il a eu sous ordres dans l’Artois.