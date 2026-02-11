Menu Rechercher
Commenter 12
Ligue 1

Franck Haise est tombé d’accord avec le Stade Rennais !

Libre depuis fin décembre et son départ de l’OGC Nice, Franck Haise (54 ans) patientait à la recherche d’un nouveau défi. Avec l’éviction d’Habib Beye du Stade Rennais, la collaboration semblait naturelle avec un club où il a officié pendant six ans et où il va retrouver Arnaud Pouille qu’il a cotoyé à Lens.

Par Aurélien Macedo
2 min.
Franck Haise @Maxppp

Le Stade Rennais qui a décidé de se séparer de son coach Habib Beye ce lundi se cherchait un nouveau coach numéro un. Très vite, le nom de Franck Haise est ressorti de manière assez évidente et le technicien français a accueilli positivement cette approche. Si bien qu’il va être le futur coach de l’actuel 6e de Ligue 1.

La suite après cette publicité
CANAL+ Foot
INFO CANAL+ 🚨

Franck Haise va devenir le nouvel entraîneur du Stade Rennais ! Contrat de 18 mois, plus que quelques détails à valider ✍️

Beye à l'OM ? Haise à Rennes ? Beaucoup de révélations à venir dans le Late Football Club, c'est tout de suite sur CANAL+ FOOT 🖥️
Voir sur X

Selon les informations de Canal +, Franck Haise s’est mis d’accord avec le club breton sur les contours de son nouveau contrat. Ainsi, il va parapher un bail jusqu’en juin 2027 soit pour 18 mois. S’il manque quelques détails à régler, ce serait néanmoins signé pour l’ancien coach du RC Lens et de l’OGC Nice.

Le retour de l’idylle rennaise

Voir Franck Haise débarquer à Rennes n’a rien d’une surprise. Déjà, le coach français y effectue un retour. Après sa carrière de joueur, il avait dirigé le Stade Mayennais avant de rejoindre Rennes en 2006 et d’y rester pendant 6 ans. L’occasion de grandir comme coach et d’apprendre au sein du centre de formation.

La suite après cette publicité

S’affirmant comme un numéro un par la suite, notamment du côté de Lens, Franck Haise est devenu depuis un visage de premier plan du football français. Du côté de Rennes, il retrouvera d’ailleurs des visages qu’il a connus du côté de la Gaillette avec Arnaud Pouille le président ainsi que des joueurs comme Brice Samba et Przemyslaw Frankowski qu’il a eu sous ordres dans l’Artois.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Rennes
Franck Haise

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Rennes Logo Stade Rennais FC
Franck Haise Franck Haise
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier