Franck Haise est tombé d’accord avec le Stade Rennais !
Libre depuis fin décembre et son départ de l’OGC Nice, Franck Haise (54 ans) patientait à la recherche d’un nouveau défi. Avec l’éviction d’Habib Beye du Stade Rennais, la collaboration semblait naturelle avec un club où il a officié pendant six ans et où il va retrouver Arnaud Pouille qu’il a cotoyé à Lens.
Le Stade Rennais qui a décidé de se séparer de son coach Habib Beye ce lundi se cherchait un nouveau coach numéro un. Très vite, le nom de Franck Haise est ressorti de manière assez évidente et le technicien français a accueilli positivement cette approche. Si bien qu’il va être le futur coach de l’actuel 6e de Ligue 1.
Franck Haise va devenir le nouvel entraîneur du Stade Rennais ! Contrat de 18 mois, plus que quelques détails à valider ✍️
Beye à l'OM ? Haise à Rennes ? Beaucoup de révélations à venir dans le Late Football Club, c'est tout de suite sur CANAL+ FOOT 🖥️
Selon les informations de Canal +, Franck Haise s’est mis d’accord avec le club breton sur les contours de son nouveau contrat. Ainsi, il va parapher un bail jusqu’en juin 2027 soit pour 18 mois. S’il manque quelques détails à régler, ce serait néanmoins signé pour l’ancien coach du RC Lens et de l’OGC Nice.
Le retour de l’idylle rennaise
Voir Franck Haise débarquer à Rennes n’a rien d’une surprise. Déjà, le coach français y effectue un retour. Après sa carrière de joueur, il avait dirigé le Stade Mayennais avant de rejoindre Rennes en 2006 et d’y rester pendant 6 ans. L’occasion de grandir comme coach et d’apprendre au sein du centre de formation.
S’affirmant comme un numéro un par la suite, notamment du côté de Lens, Franck Haise est devenu depuis un visage de premier plan du football français. Du côté de Rennes, il retrouvera d’ailleurs des visages qu’il a connus du côté de la Gaillette avec Arnaud Pouille le président ainsi que des joueurs comme Brice Samba et Przemyslaw Frankowski qu’il a eu sous ordres dans l’Artois.
