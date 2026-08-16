Lens - PSG : les compositions officielles

Quelques jours après avoir entamé sa saison par un premier titre, celui de la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa, le PSG a l’occasion d’en remporter un second dès dimanche avec le Trophée des Champions qui l’oppose à Lens, son dauphin la saison dernière mais surtout vainqueur de la Coupe de France. Sans Pierre Sage, parti entraîner sur le banc de Crystal Palace, les Sang et Or reçoivent le champion de France avec un nouvel homme fort, Dino Toppmöller, et l’ambition de surfer sur leur excellente saison dernière.

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Désormais orphelins de Thomasson, de Sarr et de Sangaré mais également privés de Baidoo, les Nordistes se présentent ce soir avec un XI où se mélangent hommes forts du précédent exercice, comme Risser, Ganiou, Abdulhamid, Udol et Thauvin – nouveau capitaine du Racing – et nombre de recrues estivales comme Nawrocki, Titraoui, Cuisance et Ivanovic, le tout dans le même dispositif que sous Sage, en 3-4-2-1 ou 3-4-3. Il faudra encore attendre pour voir le revenant Thorgan Hazard, suspendu.

Après une courte préparation (seulement 2 amicaux) et la Supercoupe d’Europe, Luis Enrique aligne de son côté un XI encore en phase de rodage où les temps de jeu sont partagés. Ainsi, Marquinhos, Nuno Mendes, Neves (mis au repos) laissent leur place à Zabarnyi, Digne et Beraldo pour une nouvelle répétition grandeur nature avant le début de la Ligue 1 dimanche prochain contre Rennes. Pas encore de Torres dans le groupe : l’Espagnol est en phase de reprise.

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