PSG : la réponse tonitruante de Matvey Safonov à ses détracteurs

Il fallait certainement une soirée comme celle-ci à Matvey Safonov. Critiqué depuis le début de saison, notamment après la défaite face à Monaco qui avait relancé les interrogations sur sa place de titulaire, le gardien russe a, en effet, répondu de la meilleure des manières à Brest, dimanche soir, à l’occasion de la 4e journée de Ligue 1. Six arrêts, un clean-sheet et une victoire 1-0. Dans un match où le PSG a parfois tremblé, l’ancien portier de Krasnodar a cette fois-ci été le dernier rempart attendu.

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Pour autant, le principal intéressé, crédité d’un 8 et élu homme du match par notre rédaction, n’a pas cherché à transformer sa prestation en revanche personnelle. «Ne pas encaisser de but, c’est important pour moi», expliquait-il sobrement après la rencontre, avant de reconnaître que ce succès était particulièrement important pour un PSG qui n’avait toujours pas gagné en Ligue 1. «On devait arrêter cette situation», ajoutait-il. Une phrase qui en dit long sur l’urgence ressentie dans le vestiaire après deux nuls et une défaite lors des trois premières journées.

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Un match XXL pour lancer sa saison

Depuis plusieurs jours, les critiques s’étaient pourtant accumulées autour du portier de 27 ans. Son manque d’efficacité avait notamment été pointé du doigt et le débat sur la hiérarchie avec Lucas Chevalier commençait déjà logiquement à s’installer. Le Russe, lui, a malgré tout voulu rappelé n’avoir quasiment rien vu passer. Quelques minutes après le succès glané à Francis-Le Blé, sa réponse avec le sourire face aux critiques émises à son sujet en disait d’ailleurs long. «Qui ?», rétorquait-il aux confrères lui demandant de répondre à ses détracteurs avant d’ajouter : «je suis surpris, je n’ai pas vu, je ne regarde pas ça».

Désormais réputé pour son franc-parler - voire un certain sarcasme pour la profession qui écrit ces lignes - Safonov refusait, malgré tout, de réécrire les premières semaines de la saison. Pour lui, le PSG n’a, en effet, pas nécessairement mérité son maigre bilan comptable. «On aurait mérité 3 points presque à tous les matches de Ligue 1. Parfois, tu prends deux buts sur deux tirs», avouait le droitier d’1m92. Une sortie cash symbolisant sa volonté de défendre son bilan sans nier les difficultés, mais surtout de rappeler qu’un gardien ne peut pas tout contrôler derrière une équipe qui, jusqu’ici, avait encaissé beaucoup de buts sur un nombre limité d’occasions.

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À Brest, en revanche, le scénario a enfin tourné dans son sens. Peu sollicité par moments mais présent quand son équipe en avait besoin, Safonov a finalement livré ce qu’on attend précisément d’un numéro 1 : être là dans les instants décisifs. «La chance a été avec nous», concluait l’international russe aux 18 sélections. Pas de grande déclaration, donc, ni de règlement de comptes. Simplement une prestation solide et une victoire. Après les critiques, Safonov avait, quoi qu’il en soit, une réponse à apporter et elle est venue avec ses gants, plutôt qu’avec ses mots.