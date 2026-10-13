Real Madrid : José Mourinho ferme la porte à un départ d’Endrick

Avec une toute petite apparition (4 minutes) depuis cet été, Endrick est en train de vivre un début de saison pénible avec le Real Madrid. Il a certes été blessé mais le jeune Brésilien est surtout loin dans la hiérarchie derrière Mbappé et Carlos Espi. Plusieurs clubs se sont déjà signalés pour le recruter cet été. L’AC Milan serait même le favori pour l’accueillir en janvier.

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Encore faut-il convaincre le Real Madrid de refaire une opération similaire à celle de l’hiver 2026, où l’attaquant avait été prêté à l’OL durant la seconde partie de saison. «Oubliez ça ! Il n’y a aucune chance. J’ai confiance en Endrick, avertit José Mourinho dans un entretien à TNT Sports. Endrick réussira ici.» La porte est close.