Liverpool - Paris SG | Streaming : regarder le match en direct avec les offres ÉDITION SPÉCIALE CANAL+* SPORT et RAT SPORT**

Le Paris SG traumatise l’Angleterre. Après avoir éliminé Liverpool, Aston Villa et Arsenal la saison dernière, le club de la capitale a déjà écarté Chelsea de la course à l’UEFA Champions League, et est bien parti pour éliminer une nouvelle fois Liverpool, après la victoire 2-0 au match aller au Parc des Princes. Mais attention, il faudra bien évidemment se méfier de la réaction des Reds, souvent transportés par l’ambiance magique d’Anfield, leur stade mythique.

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Embarqués dans une saison galère, les hommes d’Arne Slot montreront un autre visage, du moins il faut l’espérer tant ils ont déçu à l’aller. Tactique défensive et minimaliste et presque une soumission face à la maîtrise parisienne. Le vent de la révolte soufflera-t-il à Anfield ? Luis Enrique ne compte en tout cas pas changer ses plans, et le Paris SG ira à Liverpool pour imposer son jeu et ses idées, avec un Kvaratskhelia dans une forme époustouflante. Le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi est en tout cas idéalement placé pour se qualifier pour une nouvelle demi-finale de Ligue des Champions dès mardi soir. Et il pourrait dès lors observer avec attention le scénario du mercredi soir.

Car en cas de qualification, le PSG retrouverait en demi-finale le vainqueur de la double confrontation entre le Bayern Munich et le Real Madrid. Le club bavarois a pris l’avantage à l’aller, en l’emportant 2-1 sur la pelouse de Santiago Bernabeu et est en position de force avant le retour à l’Allianz Arena. Le Real Madrid de Kylian Mbappé peut-il réaliser l’impensable et s’imposer avec 2 buts d’écart en Allemagne ? Pour le savoir, rendez-vous sur CANAL+ mercredi soir.

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À quelle heure et sur quelle chaîne regarder Liverpool-Paris SG ?

Si vous vous demandez encore comment voir des affiches prestigieuses, la réponse est simple : sur les chaînes CANAL+. Liverpool-Paris SG, dès mardi soir sur CANAL+ FOOT, avec Atlético Madrid-FC Barcelone dans le même temps sur CANAL+ Sport. Le coup d’envoi de ces quarts de finale retour de l’UEFA Champions League sera donné à 21h. Pour ne rien rater des compositions d’équipes, de l’échauffement et de la tension qui monte dans les couloirs d’Anfield, il faudra vous brancher au plus tôt sur CANAL+FOOT. Dès le lendemain, mercredi, vous pourrez retrouver Bayern Munich-Real Madrid sur CANAL+, avec Arsenal-Sporting au même moment sur CANAL+ FOOT.

Regarder le match de foot Liverpool-Paris SG en streaming HD

Comme vous en avez pris l’habitude ces dernières années, il faudra vous abonner aux offres EDITION SPECIALE CANAL+ SPORT RAT+ SPORT pour profiter de cette rencontre et de tous*** les quarts de finale de l’UEFA Champions League. Liverpool-Paris SG sera diffusé sur CANAL+FOOT ce mardi soir à 21h.

Pour profiter de ce match de prestige à ne rater sous aucun prétexte, pour l’historique entre les deux équipes et pour le nombre de stars du ballon rond alignées au mètre carré, vous devrez utiliser les canaux habituels, à savoir CANAL+. Spectacle garanti pour ce quart de finale retour.

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