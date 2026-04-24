Barça : la nouvelle sortie de Robert Lewandowski sur son avenir

Mais où se rendra le buteur la saison prochaine ? À ce jour, Robert Lewandowski n’a toujours pas fait son choix. Le Polonais approche d’un moment décisif de sa carrière puisque son contrat avec le FC Barcelone court jusqu’à fin juin 2026. Celui-ci avait privilégié un avenir en Catalogne, mais la situation actuelle semble être modifiée… par des clubs italiens. En effet, ces incertitudes ont été alimentées récemment lors d’un live caritatif organisé par le créateur polonais Łatwogang, au profit de la Fondation "Cancer Fighters". Interrogé sur un éventuel choix entre la Juventus et le Milan, l’attaquant a répondu avec un sourire énigmatique. « Tu sais quoi… on en parlera bientôt ».

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Parmi les prétendants, la Juventus semble la plus déterminée. D’après les informations de Tuttosport, la Vieille Dame est prête à offrir un contrat attractif au joueur de 37 ans, soit 6 M€ annuel ainsi que des bonus, et surtout un rôle central dans le projet de Luciano Spalletti. Si Lewandowski, toujours ambitieux, vise encore les compétitions européennes, il écarte déjà une reconversion comme entraîneur. Des offres venues des États-Unis ou d’Arabie saoudite — allant jusqu’à 20 M€ par an — ont même vu le jour. Le dossier n’est pas encore refermé. Affaire à suivre…