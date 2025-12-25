Juventus : Jonathan David au cœur d’un possible échange pour Tonali

La Juventus continue de nourrir l’ambition, certes complexe, de faire revenir Sandro Tonali en Serie A. Selon La Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain de Newcastle reste une cible prioritaire des dirigeants bianconeri, malgré sa récente prolongation jusqu’en 2029 et un prix fixé autour de 80 à 85 millions d’euros. Séduit par l’idée d’un retour en Italie, Tonali verrait la Juventus comme l’unique option crédible, mais Newcastle ne se montrerait disposé à négocier qu’en cas de demande claire du joueur. Faute de moyens immédiats pour un transfert définitif, la Juve étudierait un montage incluant un prêt avec option ou obligation d’achat conditionnée à une qualification pour la Ligue des Champions.

Dans ce dossier, Jonathan David pourrait jouer un rôle clé. L’attaquant canadien, arrivé l’été dernier en Italie, peine à trouver sa place et son salaire s’inscrit dans la nouvelle politique salariale turinoise. En effet, la possibilité d’un élargissement des discussions avec Newcastle, dans lesquelles David pourrait servir de monnaie d’échange partielle afin de faciliter l’opération Tonali. Une hypothèse qui permettrait à la Juventus de rendre plus accessible un transfert jugé stratégique, tant pour renforcer le milieu de terrain que pour offrir au groupe un nouveau leader technique.