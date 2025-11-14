Espagne : Unai Simón dézingue le choix de délocaliser la Finalissima au Qatar

Dans une interview accordée à AS, Unai Simón, portier de la Roja, n’a pas mâché ses mots concernant la délocalisation de la Finalissima entre l’Espagne et l’Argentine au Qatar le 27 mars prochain. Selon lui, déplacer ce type de rencontre loin des supporters prive 50 000 personnes de regarder le match et de prendre du plaisir : « si j’étais l’Athletic Bilbao, je ne comprendrais pas qu’on joue une finale à Miami ou au Qatar, où seulement quelques milliers de spectateurs peuvent y assister. Les supporters passent avant tout. » Pour Simón, l’essence même du football réside dans l’ambiance et la proximité avec le public, et non dans les considérations financières qui motivent ces choix.

La suite après cette publicité

Le gardien de l’Espagne a insisté sur le contraste avec l’expérience vécue à Wembley lors de la dernière Finalissima : « j’ignore la raison, mais j’imagine que c’est financier. La dernière Finalissima s’est jouée à Wembley et c’était génial, mais maintenant, ils la délocalisent au Qatar… Je pense que le plus logique serait de la jouer en Europe ou en Amérique. Je suis convaincu que les supporters passent avant tout. C’est ce qui guide mes principes, qui sont aussi ceux de l’Athletic Bilbao, où j’ai grandi. Je me mets à la place d’un supporter de l’Athletic, et délocaliser la Supercoupe en Arabie Saoudite où seulement deux mille personnes iront au lieu de quarante ou cinquante mille… franchement, je ne comprends pas. » Simón, qui incarne également la voix des joueurs face à ces décisions, estime que les instances devraient davantage tenir compte des fans et privilégier des lieux accessibles et emblématiques, afin que le football reste un événement populaire et vivant sur le terrain comme dans les tribunes.