CdM 2026, Belgique : Jérémy Doku forfait face à l’Iran

Mauvaise nouvelle pour la sélection belge ! En effet, à la veille de leur deuxième match dans cette Coupe du Monde 2026, les Diables Rouges doivent se séparer de Jérémy Doku, face à l’Iran (dimanche à 21h00). Touché par une infection respiratoire depuis plusieurs jours, l’ailier de Manchester City n’est pas suffisamment rétabli pour participer au second duel des Belges au Mondial comme l’indique sa sélection sur X.

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Due to illness, Jérémy Doku will not be part of the squad for our upcoming game against Iran. pic.twitter.com/bUYlpO26wA — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 20, 2026

Si les coéquipiers du joueur comptaient sur lui pour dynamiser l’aile, le staff belge le laisse au repos. Pour le dernier match de la phase de groupes contre la Nouvelle-Zélande, Doku pourrait tout de même revenir dans l’effectif. Pour rappel, il se murmurait que le joueur allait possiblement manquer un match de sa sélection pour assister à la naissance de son fils. Ce qui avait d’ailleurs donné lieu à de nombreuses réactions, comme celle de la journaliste France Pierron, indignée.