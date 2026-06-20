Menu Rechercher
Commenter 12
Officiel Coupe du Monde

CdM 2026, Belgique : Jérémy Doku forfait face à l’Iran

Par Tom Courel
1 min.
Jérémy Doku (Belgique) et Mohamed Hany (Égypte) @Maxppp

Mauvaise nouvelle pour la sélection belge ! En effet, à la veille de leur deuxième match dans cette Coupe du Monde 2026, les Diables Rouges doivent se séparer de Jérémy Doku, face à l’Iran (dimanche à 21h00). Touché par une infection respiratoire depuis plusieurs jours, l’ailier de Manchester City n’est pas suffisamment rétabli pour participer au second duel des Belges au Mondial comme l’indique sa sélection sur X.

La suite après cette publicité

Si les coéquipiers du joueur comptaient sur lui pour dynamiser l’aile, le staff belge le laisse au repos. Pour le dernier match de la phase de groupes contre la Nouvelle-Zélande, Doku pourrait tout de même revenir dans l’effectif. Pour rappel, il se murmurait que le joueur allait possiblement manquer un match de sa sélection pour assister à la naissance de son fils. Ce qui avait d’ailleurs donné lieu à de nombreuses réactions, comme celle de la journaliste France Pierron, indignée.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Belgique
Jérémy Doku

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Belgique Flag Belgique
Jérémy Doku Jérémy Doku
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier