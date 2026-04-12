Union Berlin : qui est Marie-Louise Eta, la première femme entraîneuse d’un grand club européen au parcours insolite ?

L’Union Berlin a fait sensation ce dimanche matin. Le club de Bundesliga a marqué l’histoire du football en nommant Marie-Louise Eta comme entraîneuse intérimaire de son équipe première masculine. À 34 ans, elle devient la première femme à diriger un club en Bundesliga, et même dans l’un des cinq grands championnats européens. Une décision forte, prise après le limogeage de Steffen Baumgart, avec pour mission de maintenir le club berlinois dans l’élite d’ici la fin de saison.

La suite après cette publicité

Une pionnière au parcours déjà historique

Ancienne joueuse de haut niveau, passée notamment par le 1. FFC Turbine Potsdam, Marie-Louise Eta possède un palmarès riche avec plusieurs titres nationaux et une Ligue des champions remportée en 2010. Milieu de terrain intelligente et stratégique, elle s’était rapidement imposée comme un véritable métronome au cœur du jeu. Sa carrière, achevée à seulement 26 ans sans passer par l’équipe nationale allemande, l’a conduite vers une reconversion précoce… mais particulièrement réussie dans le coaching.

Depuis, sa progression est fulgurante. Après des expériences avec les sélections jeunes allemandes, elle rejoint l’Union Berlin en 2023, où elle devient la première femme adjointe en Bundesliga et en Ligue des champions. Forte de résultats convaincants avec les U19, elle s’est imposée comme une technicienne crédible, capable de gérer un groupe et d’imposer ses idées dans un environnement exigeant. En janvier 2024, alors que l’entraîneur Nenad Bjelica est suspendu, elle dirige l’équipe première le temps d’un match et mène l’Union Berlin à une victoire contre Darmstadt.

La suite après cette publicité

Un premier défi de taille à réaliser

Après un passage comme entraîneuse individuelle auprès de l’équipe féminine, contribuant à sa montée en Bundesliga, elle prend en juillet 2025 la tête de l’U19 masculine. Sa première saison complète est très réussie : 22 matches, 13 victoires, quatre nuls et cinq défaites, avec une première place du groupe préliminaire. Début avril 2026, le club annonce qu’elle deviendra entraîneuse de l’équipe féminine première à l’été. Mais l’urgence en équipe masculine change tout : le 11 avril, elle est nommée intérimaire pour la fin de saison. Marie-Louise Eta aura cinq matches pour tenter de maintenir le club en Bundesliga, alors que l’Union dispose de onze points d’avance sur le premier relégable.

« Vu l’écart de points dans la deuxième moitié du classement, notre maintien n’est pas encore assuré. Je suis ravie que le club m’ait confié cette mission exigeante. L’une des forces de l’Union a toujours été sa capacité à se serrer les coudes dans ces moments. Je suis convaincue que nous décrocherons les points cruciaux », a-t-elle réagi. Mais au-delà du terrain, cette nomination dépasse le simple cadre sportif : Marie-Louise Eta incarne le symbole d’une évolution majeure du football européen. Car Horst Heldt, le directeur du football professionnel masculin de l’Union, s’attend déjà à la voir comme « entraîneuse principale de l’équipe féminine professionnelle cet été ».