Portugal - Ouzbékistan : les notes du match

Après un premier match frustrant conclu sur un nul contre la RD Congo (1-1), le Portugal n’avait déjà plus le droit à l’erreur dans ce groupe K de la Coupe du Monde 2026. À Houston, la Seleção retrouvait un Ouzbékistan novice à ce niveau mais ambitieux après sa défaite inaugurale contre la Colombie (1-3). Roberto Martinez avait reconduit son 4-2-3-1 avec Diogo Costa dans les buts derrière João Cancelo, Renato Veiga, Ruben Dias et Nuno Mendes. João Neves et Vitinha occupaient l’entrejeu tandis que Bruno Fernandes animait le jeu derrière Cristiano Ronaldo, épaulé par Pedro Neto et João Félix. En face, Fabio Cannavaro misait sur un 3-4-2-1 articulé autour de Khusanov, Abdullaev et Ashurmatov en défense, avec Shomurodov à la pointe de l’attaque. Poussés par un large contingent de supporters présents au NRG Stadium, les Portugais ont rapidement affiché leurs intentions. La Seleção a démarré pied au plancher et Cristiano Ronaldo a immédiatement donné le ton en manquant de peu la reprise sur un centre de Nuno Mendes (4e).

La suite après cette publicité

Quelques instants plus tard, le quintuple Ballon d’Or a ouvert le score en surgissant devant Abdullaev pour reprendre un centre de Cancelo et tromper Nematov au premier poteau (6e). Devenu à 41 ans le plus vieux buteur de l’histoire de la Coupe du monde, CR7 a lancé idéalement les siens. Dominateur dans le jeu, le Portugal a ensuite fait le break grâce à Nuno Mendes, auteur d’un coup franc puissant à ras de terre qui a surpris le gardien ouzbek (17e). Malgré quelques tentatives adverses, notamment une frappe de Nasrullayev repoussée par Diogo Costa (19e), les Lusitaniens ont continué à contrôler les débats. Les Ouzbeks ont même cru revenir dans la partie lorsque Ganiev a trouvé la lucarne après une perte de balle de Cancelo (29e), mais le but a finalement été annulé après intervention du VAR pour une faute préalable sur le latéral portugais (31e). En confiance, les hommes de Roberto Martinez ont accentué leur avance avant la pause. Lancé en profondeur par Bruno Fernandes, Ronaldo a signé un doublé d’un tir croisé imparable (39e). Les Portugais ont ensuite géré leur avantage jusqu’à la mi-temps, rejoignant les vestiaires avec une confortable avance de trois buts (45e+7).

Le phénix CR7 n’a pas dit son dernier mot

Au retour des vestiaires, Roberto Martinez a procédé à plusieurs changements avec les entrées de Nelson Semedo et Francisco Conceição notamment (46e). Le rythme est légèrement retombé, mais le Portugal est resté maître des opérations. João Félix a tenté sa chance de loin (47e) tandis que Cristiano Ronaldo a continué de harceler la relance adverse (51e). L’Ouzbékistan s’est procuré quelques situations intéressantes, notamment par Fayzullaev dont la frappe a été captée par Diogo Costa (52e), mais sans parvenir à réellement inquiéter la défense lusitanienne. Après une occasion gâchée par Ronaldo face à Nematov sur un coup franc travaillé (58e), la Seleção a trouvé une nouvelle fois l’ouverture. Sur un corner joué à ras de terre, le ballon a rebondi sur Khusanov avant d’être dévié dans son propre but par le gardien Nematov, auteur d’un malheureux but contre son camp (60e). Avec quatre buts d’avance, les Portugais ont alors pu gérer leur effort tout en continuant à se montrer dangereux. Ronaldo a encore frôlé le triplé sur une reprise contrée par Ashurmatov (73e) puis sur une demi-volée repoussée par Nematov après un pressing gagnant (74e). De même dix minutes plus tard pour dégoûter Bruno Fernandes (84e).

La suite après cette publicité

Solide collectivement, le Portugal semblait alors filer vers un succès très précieux dans la course à la qualification. En fin de rencontre, les hommes de Roberto Martinez ont continué à se procurer des situations. L’Ouzbékistan a toutefois refusé d’abdiquer et Shomurodov a profité d’un espace dans la défense adverse pour tenter une demi-volée qui est passée juste au-dessus de la barre (78e). Entré en jeu, Rafael Leão y est allé de son but pour reprendre confiance (87e) Devant près de 69 000 spectateurs, le Portugal a finalement géré tranquillement les dernières minutes pour s’imposer largement et décrocher sa première victoire dans cette Coupe du Monde 2026. Dans le groupe K, la Seleção a ainsi pris une excellente option pour la qualification avant la dernière journée. Le Portugal affrontera la Colombie lors d’un choc décisif pour la première place, tandis que l’Ouzbékistan jouera son avenir face à la RD Congo. Au classement provisoire, le Portugal occupe la première place avec quatre points, devant la RD Congo et la Colombie avec un point qui croisent le fer ce soir, alors que l’Ouzbékistan restait dernier sans le moindre point.

Revivez le film du match

La suite après cette publicité

Homme du match : Ronaldo (8) : au cœur de la polémique après son match raté face à la RD Congo, le capitaine portugais était attendu au tournant. Après avoir raté une grosse action de but sur un caviar de Mendes dès le début du match(4e), il a su répondre à ses détracteurs. Il a attaqué au premier poteau pour ouvrir le score deux minutes après son raté (6e). Plus tard, il a fait diversion sur un coup franc à l’entrée de la surface adverse, avant de laisser Mendes inscrire le but du break (17e). Juste avant la mi-temps, il a mis le but du 3-0 d’une frappe croisée, après un caviar de Bruno Fernandes (39e). A raté le coup du chapeau dans les arrêts de jeu de la première période (45e). En deuxième période, il a failli être à la manœuvre d’une autre combinaison originale sur coup franc avec Fernandes, mais Nematov veillait au grain (58e). A de nouveau manqué trois balles de hat-trick (72e, 73e, 90e), mais l’essentiel est là : CR7 a répondu à ses détracteurs.

Portugal

- Costa (6) : grâce à la domination de son équipe, il n’a eu qu’une intervention à réaliser en première période pour couper une passe en profondeur adverse (13e). Impuissant sur le missile de G’aniyev (29e), le joueur de Porto a été sauvé par la VAR qui a annulé le but. Il a répondu présent en arrêtant une frappe de Fayzullayev (52e).

La suite après cette publicité

- Cancelo (6) : toujours positionné à droite, le joueur d’Al-Hilal a bien failli gâcher son bon début de match. Passeur décisif pour Ronaldo (6e), le latéral a perdu un ballon juste devant sa surface, ce qui a permis à G’aniyev d’envoyer un missile dans la lucarne de Costa. Heureusement pour lui, il a été sauvé de justesse par la VAR (29e). A failli être passeur décisif une deuxième fois si Nematov n’avait pas contrarié CR7 (45e). Remplacé à la pause par Semedo (45e, noté 5,5).

- Dias (5) : soirée tranquille pour le joueur de Manchester City en première période. Il a profité de la grosse domination territoriale des siens pour n’avoir quasiment aucun danger à gérer. En deuxième, il a laissé les attaquants adverses s’approcher davantage de son but.

- Veiga (6) : à l’instar de son partenaire, le jeune pensionnaire de Villarreal n’a pas été trop sollicité lors des 45 premières minutes. Il a toutefois sorti un tacle précieux dans les arrêts de jeu devant Hamrobekov qui allait fusiller Costa (45e).

- Mendes (7) : cette fois, on a davantage vu le latéral du PSG en action. Il aurait pu être passeur décisif dès la 4e minute si Ronaldo avait eu un meilleur timing. CR7 lui a rendu la pareille en faisant croire qu’il allait tirer un coup franc aux abords de la surface ouzbèque, avant de laisser Mendes envoyer une frappe rasante dans le but (17e). Il a aussi signé plusieurs retours défensifs saignants, comme à son habitude, et a été l’un des meilleurs fournisseurs de munitions pour CR7.

- Neves (6,5) : plus discret que ses partenaires d’attaque, le Parisien n’a pas chômé pour autant. Très actif sur son côté droit, il a été sur un nombre incalculable de ballons. Précieux pour faire le liant, c’est lui qui a lancé Cancelo sur le but manqué du 4-0 (45e). Remplacé par B. Silva (76e).

- Vitinha (6,5) : critiqué après le match contre la RD Congo pour n’avoir fait que des passes latérales, le chef d’orchestre du PSG a eu plus d’espaces en face pour trouver ses attaquants. C’est d’ailleurs lui qui a signé l’ouverture en profondeur sur le premier but portugais. Ensuite, la domination lusitanienne lui a laissé tout le temps et l’espace pour distribuer le jeu. Remplacé par Leão (83e), auteur du 5-0 (88e).

- Félix (6) : préféré à Bernardo Silva, le coéquipier de CR7 à Al-Nassr a été installé sur l’aile gauche. Sa complicité avec Mendes n’a pas sauté aux yeux. Il a eu quelques balles intéressantes, mais il a souvent été brouillon dans la dernière passe. C’était mieux au retour des vestiaires. Auteur d’une frappe passée juste au-dessus du but de Nematov (48e), Félix a signé une déviation sur corner qui a provoqué le but contre son camp de Khusanov (59e). Remplacé par Trincão (64e).

- Fernandes (7) : il était partout. Capable de naviguer dans l’axe et sur le côté gauche, le Mancunien s’est immédiatement mis en évidence en se créant une première occasion de but (2e). À 31 ans, le numéro 8 en a encore sous la semelle, à l’heure où un Bernardo Silva a l’air plus émoussé. Excellent dans ses passes, passeur décisif pour Ronaldo (39e), il a été brillant dans les combinaisons inspirées des Portugais sur coups de pied arrêtés, comme ce coup franc génial avec CR7 contrarié par Nematov (58e).

- Neto (5,5) : annoncé à gauche, le joueur de Chelsea a surtout évolué à droite. Mais si le Portugal a explosé l’Ouzbékistan, Neto n’a pas été le plus en vue. Sur son côté droit, il s’est souvent fait voler la vedette par Cancelo. Pour preuve, il n’a centré qu’une seule fois. Remplacé à la pause par un Conceição bien plus remuant (45e, noté 6).

- Ronaldo (8) : voir ci-dessus.

Ouzbékistan

- Nematov (2) : figure emblématique de la sélection ouzbèke et fidèle gardien du Nasaf FK, Abduvohid Nematov compte plus de 180 apparitions sous le maillot national. Investi d’une immense responsabilité face au Portugal, il a rapidement été mis à contribution. Dès les premières minutes, Vitinha a renversé le jeu vers Pedro Neto, qui a lancé João Cancelo dans son couloir. Le latéral portugais a centré devant le but et Cristiano Ronaldo a surgi au premier poteau pour ouvrir le score sans laisser la moindre chance au portier ouzbek. Quelques instants plus tard, Nuno Mendes a tenté sa chance sur coup franc plein axe. Sa frappe puissante a été mal négociée par Nematov, victime d’une faute de main qui a laissé le ballon terminer sa course au fond des filets sur sa gauche (2-0, 17e). Il a encore perdu son duel face à CR7 pour le but du 3-0 à la 39e. Il est très bien sorti devant Ronaldo à la 58e. Il a également été coupable d’un but contre son camp : après un corner de Bruno Fernandes, le ballon rebondit sur lui et termine au fond des filets (4-0, 60e). Pire encore, Rafael Leão est venu inscrire un nouveau but en fin de match, une frappe puissante à bout portant (5-0). Un match à oublier.

- Nasrullayev : (4) : sur le flanc gauche, Sherzod Nasrullayev a dû composer avec l’activité incessante de Pedro Neto, particulièrement remuant dans son couloir. Malgré les difficultés rencontrées défensivement, il a tenté d’apporter sa contribution offensive. À la 27e minute, son centre au second poteau a cherché Eldor Shomurodov, mais Nuno Mendes est intervenu de la tête pour éloigner le danger. Il a été remplacé par Alijonov (4,5) à la pause. L’entrant a évolué bien plus bas, comme un quasi second latéral gauche. Et ce choix a été payant puisque le Portugal a été moins dangereux en seconde période.

- Ashurmatov (4) : positionné sur la gauche de la défense à trois, Rustam Ashurmatov a souvent évolué un cran plus bas que Nasrullayev afin de contenir les offensives portugaises. Cependant, le défenseur n’est jamais réellement parvenu à mettre en avant ses qualités. Souvent acculé dans son propre camp, il a subi la domination adverse et a régulièrement été pris de vitesse par Pedro Neto, l’un des hommes les plus dangereux du premier acte. En seconde période, il a tenté de se projeter un peu plus vers l’avant, mais aura continuellement été stoppé par un Nelson Semedo.

- Khusanov (5) : au cœur de la défense à trois, Abdukodir Khusanov a livré un duel permanent avec Cristiano Ronaldo. Contrairement à sa prestation face au Congo, CR7 était dans un grand soir et le jeune défenseur de Manchester City a rencontré bien plus de difficultés. Souvent sollicité dans les airs, il a néanmoins remporté plusieurs duels importants et s’est illustré par quelques interventions salvatrices. Sans plusieurs de ses retours défensifs, l’écart aurait pu être encore plus conséquent avant la pause : à l’image de son sauvetage sur la ligne à la 45+6e. Il est impliqué sur le but du 4-0, puisqu’à la suite d’un corner, il a dévié le ballon en direction de son but avant le portier ne marque contre son camp (60e).

- Abdullaev (4,5) : installé dans le couloir droit de la ligne défensive, Abdulla Abdullaev a souffert face aux nombreuses combinaisons portugaises. Les dédoublements de Nuno Mendes et les prises d’initiative de João Félix lui ont constamment posé problème lors du premier acte. Soucieux de trouver rapidement ses attaquants, il a tenté à plusieurs reprises d’allonger le jeu, mais ses transmissions et dégagements n’ont que rarement trouvé preneur.

- Karimov (4) : Behruzjon Karimov occupait le rôle de piston droit et avait la lourde tâche de contenir João Félix, auteur d’une excellente saison avec Al-Nassr. Dépassé comme une grande partie de ses partenaires durant l’entame, il s’est distingué de manière négative en commettant une faute évitable sur l’attaquant portugais à proximité de sa surface. Une intervention qui aurait pu coûter très cher aux siens. Le piston ouzbek a ensuite continué à souffrir, à l’image de cette faute commise sur Nuno Mendes à la 20e minute, offrant un nouveau coup franc dangereux au Portugal. Ensuite, Karimov a subi la vitesse de Rafael Leão après son entrée, tout comme il a souffert face à Nuno Mendes jusqu’à la fin. Remplacé par Esanov à la 90+2e.

- G’aniyev (5) : plutôt actif dans l’entrejeu malgré les difficultés collectives, Aziz G’aniyev a d’abord été sanctionné pour une faute sur Bruno Fernandes côté gauche, à une vingtaine de mètres du but ouzbek. Le milieu a ensuite cru devenir le héros de son équipe. Après un excellent pressing d’Abbosbek Fayzullayev sur João Cancelo aux abords de la surface portugaise, il a récupéré le ballon avant d’expédier une frappe splendide dans la lucarne gauche. Une réalisation finalement annulée après intervention de l’assistance vidéo. Il a été également très actif en seconde mi-temps, sans pour autant pouvoir inverser la tendance.

- Shukurov (4,5) : associé à G’aniyev dans un double pivot, Otabek Shukurov a passé une grande partie de la première période à courir derrière le ballon. Souvent contraint à défendre, il n’est jamais réellement parvenu à imposer son influence dans l’entrejeu. Le milieu ouzbek a éprouvé de grandes difficultés à casser les lignes portugaises et à offrir des solutions de relance à son équipe. En seconde période, il a tenté sa chance de très loin, mais sa frappe a finalement terminé hors cadre (55e).

- Hamrobekov (4) : Odiljon Hamrobekov a tenté d’apporter de l’intensité dans l’entrejeu malgré la domination portugaise, et il a écopé d’un carton jaune pour une grosse faute (14e). À la 28e minute, il a obtenu une faute au milieu de terrain après une intervention irrégulière de Vitinha, permettant à son équipe de souffler temporairement dans une première période compliquée. Transparent sur la fin, il a été remplacé par Mozgovoy (4) à la pause. L’entrant n’aura quasiment fait que défendre et n’aura pas vraiment pu faire mieux que son prédécesseur.

- Fayzullayev (5) : Abbosbek Fayzullayev a été au cœur de l’action la plus marquante côté ouzbek. Grâce à un pressing agressif sur João Cancelo devant la surface portugaise, il a récupéré un ballon qui a ensuite permis à Aziz G’aniyev de trouver la lucarne. Toutefois, l’arbitrage vidéo est intervenu pour vérifier l’action et a finalement annulé le but en raison d’une faute commise par Fayzullayev au départ de l’action (30e). Un épisode qui a privé l’Ouzbékistan d’un précieux espoir de réduction du score. Bien placé, il a tenté sa chance de loin, mais son tir a terminé dans les gants de Diogo Costa (50e). Il a été remplacé par Sergeev à la 73e.

- Shomurodov (3) : peu en vue durant le premier acte, Eldor Shomurodov a rarement été trouvé dans de bonnes conditions. Après le troisième but portugais, l’attaquant a néanmoins tenté de sonner la révolte. Lancé dans une remontée de balle, il a cherché à décaler Aziz G’aniyev sur la droite de la surface, mais Nuno Mendes a parfaitement anticipé pour couper la transmission. Trop discret encore en seconde période, il n’aura jamais peser sur cette rencontre. Un match frustrant pour un avant-centre.