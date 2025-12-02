FC Barcelone : révélations sur les problèmes mentaux de Ronald Araujo

Ce soir, le FC Barcelone reçoit l’Atlético de Madrid pour le choc avancé de la 19e journée de Liga. Un match auquel Ronald Araujo ne participera pas. Hier, après avoir parlé de problèmes gastriques, Hansi Flick avait changé sa version pour expliquer l’absence du défenseur uruguayen. «Ronald n’est pas prêt à jouer. C’est une situation privée et je n’en dirai pas plus. Je vous demande de respecter cela, c’est tout ce que je peux et vais dire.» Depuis, le Sud-Américain s’est mis en retrait.

Un conflit interne

Avec ses agents, Araujo a demandé au Barça de ne plus jouer, afin de se pouvoir se reconstruire mentalement. Physiquement, le défenseur blaugrana est à 100%, mais ce n’est pas le cas du point de vue psychologique. Assassiné par les médias espagnols après son expulsion face à Chelsea, le capitaine du Barça est au fond du trou. Nul ne sait encore pendant combien de temps il sera absent, mais un homme a posé un diagnostic sur le mal dont souffre le joueur.

Expert en aide pour la santé mentale des sportifs, Xesco Espar a été interrogé par Sport afin d’en savoir davantage sur les problèmes mentaux de l’Uruguayen. « Les gens doivent comprendre le concept de santé de l’OMS concernant la maladie, qui comprend les capacités physiques, sociales et mentales », a-t-il confié, avant de préciser qu’il existe un problème pour Araujo au niveau « mental et social que nous ne voyons pas. » Et dans le cas du défenseur, c’est sa bourde à Stamford Bridge qui provoque un chaos interne.

Ses coéquipiers peuvent l’aider

«Il est en proie à un conflit mental interne au niveau de son identité. Il est le capitaine de l’équipe et sait qu’il a commis un acte injustifiable envers celle-ci. Son dialogue interne en est fortement affecté, il se demande s’il est vraiment capable de jouer au FC Barcelone», explique Espar, qui ajoute que ce souci a conduit le joueur « à une paralysie, à un blocage. (…) Il est bloqué de la même manière qu’un footballeur peut avoir la cheville enflée, l’anxiété l’empêche de voir le jeu, il est, comme on dit dans ces cas-là, « en train de se ronger les ongles » et il doit résoudre son conflit interne pour jouer comme il l’a toujours fait ». Absent pour une durée indéterminée, Ronald Araujo reviendra-t-il avant la fin de l’année 2025 ? Personne n’est en mesure de le dire, mais Espar a dévoilé quelques conseils que l’Uruguayen suivra certainement pour remonter la pente.

« Il faut suivre un protocole interne, cessez de vous demander si vous êtes prêt et pensez positif, ne considérez pas la situation comme une critique, mais comme un défi à relever pour retrouver confiance. Sortez de cette idée que vous ne pouvez pas jouer au niveau d’un footballeur du FC Barcelone parce qu’en tant que capitaine, vous n’avez pas bien agi. (…) La confiance est comme une table : plus elle a de pieds, plus elle est solide. Le rôle de l’équipe est important, il faut le féliciter sur le terrain lorsqu’il fait de bonnes actions, les micro-victoires à l’entraînement l’aideront à améliorer sa confiance. Il ne faut pas seulement travailler dans le bureau ». Aux coéquipiers d’Araujo de jouer pour l’aider !