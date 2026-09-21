Angleterre : 5 forfaits, Garner et Gibbs-White en renforts

C’était attendu, c’est désormais officiel, l’Angleterre va devoir faire sans plusieurs absents de poids pour la prochaine trêve internationale. Ainsi, les Three Lions essuient les forfaits de Tino Livramento, Kobbie Mainoo, Cole Palmer, Marcus Rashford et Declan Rice. Thomas Tuchel a décidé de convoquer James Garner et Morgan Gibbs-White en renfort.

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En Ligue des Nations, les Anglais affrontent l’Espagne ce samedi à 20h45 avant de défier la Tchéquie mardi prochain, la Croatie le samedi 3 octobre et la Tchéquie le mardi 6 octobre.