PSG, Ilya Zabarnyi : « la Farmers League ? La Ligue 1 est compliquée »

Buteur pour la première fois de la saison contre Strasbourg en Ligue 1 (1-3), ce samedi après-midi, Ilya Zabarnyi a permis au PSG de se remettre à l’endroit, après avoir été mené pendant 77 minutes à La Meinau. En zone mixte, le défenseur ukrainien a été invité à comparer le match face à la formation strasbourgeoise et celui contre Manchester City, en Ligue des Champions. Il a notamment évoqué le terme « Farmers League », souvent employé outre-Manche pour qualifier le championnat de France, quelques jours après le tacle d’Enzo Maresca, à la suite du succès parisien face aux Cityzens (2-4).

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« C’est dur parfois après un match de C1 de revenir au championnat. Mais aujourd’hui, j’ai vu une équipe qui voulait gagner. C’est jamais facile de jouer en Ligue 1 pour nous. Tout le monde dit "Famers League" ou un truc du genre et fait des blagues, mais jouer au PSG en Ligue 1, ce n’est jamais facile. C’était un match difficile. Ils ont été bons, mais on a été meilleurs », a-t-il indiqué.