PSG : Daniel Riolo encense Warren Zaïre-Emery

Le PSG retrouvera la finale de la Ligue des Champions le 30 mai prochain. Face au Bayern Munich, qui a tout tenté pour rivaliser, le club de la capitale s’est montré solide, accrochant le nul en Bavière. Une charnière centrale appliquée et rigoureuse, ainsi que des couloirs animés et bien protégés. Warren Zaïre-Emery avait d’ailleurs la lourde tâche de remplacer Achraf Kakimi dans le couloir droit. Et la performance du jeune parisien semble avoir épaté Daniel Riolo.

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« Warren Zaïre-Emery a été extraordinaire ce soir. Je voudrais mettre en avant sa saison, parce qu’il a joué une tonne de matches et lui pendant que les autres se reposaient, qu’ils avaient trop joué, on l’a tout le temps mis en avant, quitte à l’user, il a accepté sa situation, il a tout encaissé : c’est un fabuleux soldat. C’est un des plus grands serviteurs du PSG, Warren. Il doit être titulaire chez les Bleus à droite » a indiqué le journaliste dans l’After sur RMC.