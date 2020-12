LOSC : Christophe Galtier craint le départ d'un ou plusieurs joueurs cet hiver

Le LOSC connaît des heures agitées depuis une semaine. Gérard Lopez a rendu son tablier de président et n'est plus actionnaire majoritaire du club. C'est le fonds d'investissement Merlyn qui a repris le projet en main, installant Olivier Létang à la direction. Confrontés à des difficultés financières malgré les gros transferts réalisés ces 18 derniers mois, les Dogues risquent de perdre encore quelques éléments cet hiver, comme le craint Christophe Galtier. L'entraîneur doit faire face à une réalité difficile mais il la comprend. «J’ai bien évidemment écouté les déclarations du présent. Mais la réalité économique fait qu'on n'est jamais à l'abri d’une grosse sollicitation sur un de nos gros joueurs. Et là, je me plierai aux décisions de la direction et je les comprendrai, vu le contexte économique.»

Interrogé sur le nouveau projet lillois, Galtier a préféré ne pas donner d'opinion, lui qui il y a encore quelques jours ignorait tout des difficultés économiques de son club. «Je ne peux pas vous dire si c’est une bonne ou une mauvaise nouvelle. C’est un projet différent. Il y avait un projet bien précis, clairement défini par Gérard Lopez et mis en place par Luis Campos. De ce que j’entends et avec mes échanges avec Olivier Létang, on est sur un projet différent. Mais s’il y a une offre de 80 millions sur un joueur de chez nous, je vous garantis qu’il partira, c’est comme ça.» De quoi avoir peur pour certains cadres comme Renato Sanchez, Boubakary Soumaré ou Sven Botman, courtisé notamment par Liverpool.