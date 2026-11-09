Équipe de France : les images de l’arrivée des Bleus à Clairefontaine

Les Bleus ont officiellement lancé leur rassemblement à Clairefontaine ce lundi. Les joueurs de l’équipe de France ont progressivement rejoint le centre national du football dans l’après-midi, avec Michael Olise, Pablo Pagis et Kylian Mbappé parmi les premiers arrivés. L’ensemble du groupe était attendu à l’heure, à l’exception d’Adrien Truffert, retardé par un léger souci de transport. Plusieurs internationaux ont ensuite participé à une première séance ouverte au public, avant que le groupe ne se retrouve au complet pour l’entraînement du soir, sous la supervision de Zinédine Zidane et de son staff. Une séance de dédicaces était également organisée en amont pour permettre aux supporters présents de rencontrer les joueurs.

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Ce rassemblement sera aussi marqué par plusieurs moments de recueillement et d’hommage. La Fédération française de football a prévu des initiatives en faveur du Bleuet de France autour du 11 novembre, ainsi qu’un hommage aux victimes des attentats du 13 novembre. À Bordeaux, à l’occasion de France-Turquie, les Bleus rendront ainsi un hommage particulier aux pompiers, après les graves incendies qui ont frappé le pays durant l’été. Un programme chargé pour les hommes de Zinédine Zidane, qui ont retrouvé Clairefontaine avec l’envie de préparer au mieux leurs prochaines échéances internationales.