Jérôme Rothen tacle violemment l'OM et son propriétaire

Dans un entretien accordé, ce dimanche, à France 24, le propriétaire de l'Olympique de Marseille, Frank McCourt, a souhaité tirer la sonnette d'alarme concernant l'arrivée des investisseurs saoudiens et qataris dans le football européen. Une dynamique que le patron olympien, lui-même investisseur, accepte mais qui ne doit pas, à ses yeux, devenir la norme et ainsi écorner l'essence même du football : «ce sport fait partie de la culture, de la vie quotidienne des gens. Ce sont les fans qui portent le sport. Je ne suis pas contre l'afflux d'argent dans le sport. J'ai investi beaucoup dans l'OM. Mais le sport ce sont les fans et les athlètes. C'est pas les carnets de chèques. C'est pour ça que je me suis opposé à la Super League. C'était quelques individus qui tentaient de contrôler tout l'écosystème».

La suite après cette publicité

Par ailleurs le patron phocéen exigeait «des réformes» afin de rendre le «système plus équitable», visant ainsi indirectement la puissance que représente le PSG version QSI. Une sortie médiatique qui n'a pas manqué de faire réagir et qui continue à attiser les réactions. Certaines ne manquant d'ailleurs pas de véhémence. À ce titre, Jérôme Rothen, présent, ce lundi soir, dans son émission «Rothen s'enflamme» diffusée sur RMC n'a pas épargné le patron phocéen : «depuis qu'il (ndlr : Frank McCourt) est là, trois clubs ont gagné des titres : Lille, Monaco et Rennes. Qu'est-ce qui empêche l'OM d'être dans ces trois équipes ? Arrêtez de vous cacher derrière l'argent du Qatar !» La punchline risque, à coup sûr, de réveiller les esprits olympiens...