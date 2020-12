LdC, PSG : la mi-temps a tout changé

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain s'est imposé à Old Trafford sur le score de trois buts à un. Les Parisiens peuvent donc espérer, en cas de victoire contre Basaksehir la semaine prochaine, la première place du groupe. Pourtant, à la pause le score était de un partout et on doutait un peu des ressources du club francilien. Marquinhos s'est livré sur ce qu'il s'est dit à la mi-temps.

« On est entrés dans le vestiaire, on a eu le discours d'aller vers l'avant de jouer plus et d'avoir de la personnalité. On a bien commencé le match et après on a baissé en intensité. Il fallait qu'ils sortent aussi et ils ont poussé plus. On savait que les détails feraient la différence. En seconde période, on a essayé d'aller plus vers l'avant, de prendre des risques. Heureusement ils n'ont pas réussi à marquer sur leurs occasions, on a concrétisé les nôtres, c'est le foot », a lâché le Brésilien à RMC Sport.