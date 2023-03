Liga : Javier Tebas fait trembler le Barça pour Gavi

La suite après cette publicité

Dans l’impossibilité d’inscrire Gavi en tant que joueur de l’équipe première, le Barça va être dans l’obligation de revoir sa masse salariale à la baisse. Le club blaugrana, qui avait prolongé son joueur jusqu’en 2026, a vu cette semaine la justice espagnole annuler le contrat de son joueur. Ce jeudi, Javier Tebas, le président de la Liga, s’est de nouveau exprimé sur le sujet.

«Gavi ne peut pas être inscrit car Barcelone a une marge salariale dépassée de 200 millions. Nous ne pouvons pas enfreindre les règles. Le Barça a une solution : réduire les dépenses et augmenter les bénéfices… Les leviers ne sont plus valables, a indiqué le sulfureux dirigeant, lors d’une conférence organisée par le journal espagnol La Vanguardia. Si Barcelone a des problèmes, la Liga est co-responsable. Il n’y a pas de fixette sur le Barça ou n’importe quel club. Lorsque Bartomeu était président, il y avait déjà un fair-play financier en Liga. Barcelone l’a toujours respecté. Madrid non. Mais Madrid n’a plus ce problème car ces dernières années, ils ont dégagé des bénéfices. Le Barça a commis une erreur avec les amortissements accélérés de ses paiements. Cela a nui à la limite salariale.»

