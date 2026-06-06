Le Vitoria Guimaraes confirme un départ à Strasbourg

C’était quasi confirmé depuis un mois, c’est désormais officiellement annoncé. Auteur d’une superbe saison au Vitória SC (club de première division portugaise), le milieu défensif Diogo Sousa devait s’engager avec Strasbourg contre une somme de 10 millions d’euros hors bonus. En mai dernier, il avait ainsi passé sa visite médicale. Mais depuis, aucune nouvelle n’avait vraiment circulé à son sujet.

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Jusqu’à ce vendredi soir. Comme révélé par le quotidien portugais Record, lors d’un débat pour les élections à la présidence du club de Vitoria Guimarães, le vice-président par intérim Rui Rodrigues a confirmé la vente de Diogo Sousa à Strasbourg. Il ne manque donc que l’officialisation du club alsacien.